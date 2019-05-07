شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح عشان رمضان يعدى عليك من غير كرش ولا دهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى شهر رمضان يعانى الكثيرون من زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم وذلك نتيجة الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة أثناء وجبة الافطار والإكثار من تناول الحلويات بين الإفطار والسحور.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تحافظ على رشاقة الجسم وحمايته من السمنة وتراكم الدهون فى شهر رمضان، وفقا لما ذكره موقع dietdoctor



دهون

1: تجنب الإفراط فى تناول الطعام أثناء وجبة الافطار واستبدالها بتناول وجبة خفيفة تحتوى على الخضراوات والفواكه وخالية من الدهون ، مع تناول ثمرة فاكهة بين الافطار والسحور.

2:مضغ طعامك ببطء لتجنب عسر الهضم.

3: ابدأ الافطار بتناول طبق شوربة او سلطة أولا لأنها منخفضة في السعرات الحرارية وتجعلك تشعر بالشبع.



طعام صحى

4: شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء بين الافطار والسحور.

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5:قلل من تناول عصائر الفاكهة المحلاة ، اصنعها بنفسك في المنزل بدلا من العصائر الجاهزة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

6: اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهن.

7: استبدل الحلويات بسلطة الفواكه.

8:الاهتمام بالتمارين الرياضية حيث انها تساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة ، وذلك بعد وجبة الافطار بساعتين سواء بالمشى او بالتمارين الرياضية الأخرى.