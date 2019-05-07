كيف تبدأ خطة إنقاص الوزن فى "دايت المحارب"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دايت المحارب أو Warrior diet هو نوع من أنواع الدايت أو الريجيم الذى يعتمد على التوقف عن تناول الطعام لمدة 20 ساعة يومياً، يمكنك أن تبدأ فى تنفيذ هذا النوع من الريجيم بعد شهر رمضان، بحيث تكون مستعداً لاتباعه بعد الاعتياد على الصيام فى الشهر الكريم، فى هذا التقرير نقدم لك خطة إنقاص وزنك فى دايت المحارب، وفقاً لما ذكره موقع "Live strong".

ويكون الصيام امتناع عن تناول الطعام فقط خلال 20 ساعة باليوم مع السماح بشرب المياه والمشروبات الأخرى، وتناول الأطعمة خلال فترة 4 ساعات يومياً أو تناول الأطعمة الخفيفة خلال فترة الـ 20 ساعة وتناول الوجبات الكبيرة خلال فترة الـ 4 ساعات.

طريقة دايت المحارب

يقسم "دايت المحارب" خطة إنقاص الوزن إلى 3 مراحل:

المرحلة الأولى: الأسبوع الأول يسمى التخلص من السموم، وخلال هذا الأسبوع، يمكنك تناول كميات صغيرة من بعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية لمدة 20 ساعة في اليوم، وتشمل هذه الأطعمة:

الفواكه النيئة ، بما في ذلك التفاح والموز والأناناس والتوت.الخضروات النيئة ، مثل البروكلي والخضار الورقية وعيش الغراب والجزر.

-عصائر الخضراوات.

-منتجات الألبان ، مثل الزبادي والجبن.

-الشوربة.

-البيض المسلوق.

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خلال فترة الأربع ساعات، يمكنك تناول المزيد من الطعام، يمكنك تناول السلطة مع صلصة الزيت والخل، ثم يمكنك تناول وجبة واحدة كبيرة أو وجبات صغيرة متعددة من البروتينات النباتية مثل الفول والحبوب الكاملة الخالية من القمح مثل الأرز أو الشوفان والخضروات المطبوخة وكميات صغيرة من الجبن.

خلال هذا الدايت يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات مثل اللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة وعصير الفاكهة والحلوى والبطاطا وأي شيء يحتوي على مواد التحلية الاصطناعية.

المرحلتان الثانية والثالثة

بعد أسبوع واحد من مرحلة التخلص من السموم، ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي الجزء "عالي الدهون" من الخطة ويستمر لمدة أسبوع واحد، وخلال هذه المرحلة، تأكل نفس النوع من الطعام خلال 20 ساعة ولكن تركز على الدهون والبروتين دون أي حبوب أو نشا خلال أربع ساعات من الإفراط في تناول الطعام، حيث يجب أن تأكل:

سلطة واحدة على الأقل مع صلصة الزيت والخل.الخضار المطبوخ.

-البروتينات الحيوانية ، مثل الدجاج أو السمك.

-حفنة واحدة من المكسرات.

المرحلة الثالثة خلال الأسبوع الثالث تسمى "فقدان الدهون" ، وتدعو إلى التناوب بين الكربوهيدرات العالية والمنخفضة، عالية البروتين،ابدأ بيوم إلى يومين بأطعمة غنية بالكربوهيدرات، ثم تابعه بيوم إلى يومين غني بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات. كرر هذه الدورة مرتين.