صحتك فى وصفة..مشروب النعناع والزعتر لعلاج ضعف الدورة الدموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من ضعف الدورة الدموية، وهو ما يسبب الشعور بالألم وتكون الدوالى فى الساق، ويمكن أن تكون هذه المشكلة وراثية ولكن هناك أسباب أخرى مثل: الوقوف لفترات طويلة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام النعناع والزعتر لتحسين الدورة الدموية وتحفيز تدفق الدم وتخفيف الألم، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".

تحسين الدورة الدموية

المكونات:

النعناع والزعتر لتحسين الدورة الدمويةالمكونات: عشبة كرمة العنب. عشبة القراص الأبيض. النعناع. Advertisements الزعتر. اليانسون. بلسم الليمون.

الزعتر

الطريقة: -ضع كل هذه المكونات في إناء صغير على النار. -بمجرد أن يصل إلى درجة الغليان، اتركه ينقع ثم أشربه دافئاً.

النعناع

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