شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بألم البطن.. خلى بالك قد تكون أحد العلامات الصامتة لسرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد، أصبح الخضوع للفحوصات المنتظمة أمر مهم لحمايتك من مخاطر الإصابة به، كما أن هذه الفحصوات تساعدك على اللجوء للعلاج فى أسرع وقت إذا ظهرت عليم أى أعراض لسرطان الكبد .

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية " cancer "فأن سرطان الكبد نادر إلى حد ما ، لكن منذ عام 1990 تضاعف خطره النسبى، حيث ارتفع من 3.5 إلى 6.5 لكل 100 حالة، لا تظهر أعراض سرطان الكبد عادة حتى يصل السرطان إلى مراحل متقدمة، لذلك قد تكون الفحوصات المنتظمة أساسية لمعدلات البقاء على قيد الحياة.



سرطان

علامات سرطان الكبد

آلام في البطن غير عادية

معظم المصابين بسرطان الكبد يعانون من ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ولكن لا يشير الألم فى هذه المنطقة بالضرورة إلى سرطان الكبد، فقد يحدث أيضًا بسبب التهاب الكبد أو المرارة أو مشاكل البنكرياس.

فقدان الوزن بسهولة دون سبب واضح

فقدان الوزن وفقدان الشهية هو أحد الأعراض الشائعة للأشخاص الذين يعانون من الكثير من الأمراض المختلفة، بما في ذلك عدد من أنواع السرطان والفيروسات المختلفة.

الشعور بالشبع بسرعة

وجود السوائل الزائدة في البطن يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع من المعتاد،لأن السرطان يجعلك تفقد شهيتك دائمًا.

اصفرار العين والجلد

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أعراض اليرقان يمكن أن تشير إلى سرطان الكبد، لذا إذا كنت تعانى من الحكة واليرقان ، فهي ليست أمور جيدة.



سرطان الكبد

بعض أورام الكبد تصنع هرمونات تعمل على أعضاء أخرى غير الكبد، هذه الهرمونات قد تسبب:

مستويات عالية من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) : والتي يمكن أن تسبب الغثيان والارتباك والإمساك وضعف أو مشاكل في العضلات.

انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) : والتي يمكن أن تسبب التعب :

تكبير الثدي (التثدي) أو انكماش الخصيتين عند الرجال.

زيادة عدد كرات الدم الحمراء : التي يمكن أن تسبب احمرار للشخص.

ارتفاع مستويات الكولسترول .