شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بروتين الصويا يخفض الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة، بقيادة مستشفى سانت مايكل فى تورنتو، أن بروتين الصويا لديه القدرة على خفض الكولسترول فى الدم بكمية صغيرة ولكن مهمة، وفقا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

ومع تخطيط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإزالة فول الصويا من القائمة الخاصة بالأطعمة الصحية القلبية، بدأ الباحثون فى سانت مايكل تقديم تحليل تلوى لـ 46 تجربة حالية قامت بتقييم فول الصويا وتحديد ما إذا كانت الخطوة المقترحة متوافقة مع الأيحاث الحالية أم لا.

ودرست 41 تجربة تأثيرات البروتين على الكولسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL)، والذى يشار إليه عادة باسم "الكوليسترول الضار" لأن كمية عالية منه تؤدى إلى تراكم الكولسترول فى الشرايين.

Advertisements

وقدمت جميع الدراسات بيانات حول "الكوليسترول الكلى"، وهو ما يعكس الكمية الإجمالية للكوليسترول فى الدم.

ووجد الباحثون أن بروتين الصويا قد خفض نسبة الكولسترول الضار LDL بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% فى البالغين، وهى كمية صغيرة ولكنها مهمة، كما أشار الدكتور ديفيد جينكينز، المؤلف الرئيسى للدراسة، وهو أيضًا مدير مركز التغذية السريرية وعالم فى معهد لى كا شينج للمعرفة بمستشفى سانت مايكل.

وقال الدكتور جينكينز: "عندما يتم خفض الدهون المشبعة العالية واللحوم الغنية بالكولسترول مع إضافة نظام غذائى يتضمن فول الصويا، فإن تخفيض الكولسترول قد يكون أكبر. وأضاف الباحثون أن البيانات الحالية وتحليلنا لها يشير إلى أن بروتين الصويا يساهم فى صحة القلب.