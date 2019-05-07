ميغان ماركل تضعُ مولودها الأول من زوجها الأمير هاري

لندن - لايف ستايل
وضعت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، مولودها الأول من زوجها الأمير هاري الإثنين.
ودخلت ماركل إلى المستشفى برفقه الأمير هاري، في الساعات الأولى من صباح الاثنين ، لتضع مولودها الأول وهو صبي.
وبحسب موقع "إكسبريس" رحّبت ميغان والأمير هاري بالطفل الذي يبلغ وزنه حوالي 3.2 كيلو جرام وكان الأمير هاري بجانب زوجته عندما تمّت ولادة طفلهما الملكي.
وتم إخبار الملكة إليزابيث ووالدة ميغان ماركل، دوريا راجلاند، والأمير تشارلز وكاميلا بهذه الأخبار.
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وكانت ماركل تأخرت عن موعد ولادتها لمدة أسبوع؛ وكانت تأمل في الحصول على ولادة طبيعية في منزلها بجانب الأمير هاري في وندسور، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.
وقالت مصادر ملكية إن الأمير هاري سيكون بجانب ميغان، بالإضافة إلى والدتها دوريا راجلاند، التي تعيش في الولايات المتحدة، وبحسب ما ورد، فقد اختارت ماركل البالغة من العمر 37 عامًا فريقها الطبي الخاص.
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