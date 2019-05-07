شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول التمر أهمها زيادة الوزن ومشاكل البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفوائد الجمة للتمر، خاصة عند تناوله على معدة فارغة بعد صيام طويل شاق، لأنه يمد الجسم بالطاقة والسكريات التى يحتاجها، لكن الإفراط منه يسبب العديد من المشاكل.



أضرار الإفراط فى تناول التمر

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “livestrong”، أن هناك العديد من الأضرار للإفراط فى تناول التمر، وتشمل:

قد لا يؤدى التمر بمفرده إلى مشاكل فى البطن - ما لم يتم إضافة كبريتيت إليها - وهو الأمر الأكثر شيوعًا اليوم، حيث إن الكبريتات هى المركبات الكيميائية المضافة إلى الفواكه المجففة للحفاظ عليها وحتى القضاء على البكتيريا الضارة، ويمكن للأفراد الذين لديهم حساسية للكبريتات أن يعانون من بعض ردود الفعل مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ والإسهال.

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الفاكهة المجففة مثل التمور يمكن أن تسبب أيضًا طفحا جلديا، والجانى هو مرة أخرى الكبريتيت، ويمكن أن يحدث الطفح الجلدي أيضًا بسبب وجود الفطريات في العديد من الفواكه المجففة، حيث يعد التمر أحدها.



أضرار الإفراط فى تناول التمر

لا توجد أبحاث كافية عن التمور التى تسبب نوبات الربو، ولكن نظرًا لأن التمور يمكن أن تؤدى إلى الحساسية، والحساسية يمكن أن تسبب الربو، فمن الأفضل أن يتولى الأفراد المصابون المزيد من الحذر.



أضرار الإفراط فى تناول التمر

على الرغم من أن التمر غنى بالألياف إلا أنها مرتفعة نسبيًا فى السعرات الحرارية وكثافة الطاقة، ويمكن أن تسهم فى زيادة الوزن غير المسبوقة.