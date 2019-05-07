شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد بالاعشاب.. أبرزها زهرة الإخناسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، وبالرغم من وجود العديد من الأدوية لعلاجها إلا إن هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج البرد والأنفلونزا، وتخفيف الاحتقان والشعور بالتحسن يمكنك استخدامها كبديل عن الأدوية، فى هذا التقرير نقدم طرق علاج البرد بالأعشاب، بحسب ما ذكر موقع prevention.

علاج البرد بالاعشاب

هناك مجموعة من الأعشاب التى أثبتت الأبحاث الطبية فعاليتها فى تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا وتحسينها وهذه الأعشاب هى:



عشبة استراجالوس

-عشبة استراجالوس وهى من النباتات المعمرة وتحتوي على مركبات تحفز جهاز المناعة لديك، وتشجع تكوين الأجسام المضادة، وتزيد من إمداد خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى، يمكنك تقطيع جذرهذه العشبة وإضافته إلى الشوربة والأطعمة المختلفة.

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الريحان

-الريحان، يساعد الريحان في تقليل الحمى والسخونية وتخفيف أعراض نزلات البرد والسعال والأنفلونزا.



الفلفل الاسود

-الفلفل الأسود، من الأعشاب التى تشتهر بتخفيف البلغم والشوائب الناتجة من البرد، لذا إضافته لشوربة العظام أوعلى الأطعمة المختلفة مهمة



القرفة

-القرفة، تُستخدم القرفة لتدفئة الجسم وإزالة الاحتقان المخاطي بسبب نزلات البرد والانفلونزا.



زهرة الربيع

-عشبة زهرة الربيع، يمكنك استخدام جذور هذه العشبة، التي تحتوي على صابونين ثلاثي التربينويد، وهى مادة لها خصائص قوية لطرد البلغم واحتقان الصدر، ضع الجذور والماء (1 كوب من الماء لكل 28 جرام من العشبة) في إناء واتركها حتى تغلي، ثم خفض الحرارة وتترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة وأشربه.



زهرة الإخناسيا

زهرة الإخناسيا، تكون هذه العشبة أكثر فاعلية إذا تم تناولها خلال المرحلة المبكرة من الإصابة بالبرد، يمكنك عمل شاى زهرة الإخناسيا بوضع العشبة وغليها فى الماء لمدة 10 دقائق.