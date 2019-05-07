انت الان تتابع موضوع الفائدة من عملية حساب كتلة الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يجب على الجميع بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو العمر أو الجنس أو الحالة الزواجية أو الوظيفة أن يبذلوا قصارى جهدهم لمعرفة مؤشر كتلة الجسم (BMI)؛ لأن هذه المعلومات هي التي ستسمح للطبيب بإدارة الأمراض المهمة والوقاية منها.

ما هو مؤشر كتلة الجسم ؟

عبارة عن صيغة تربط بين وزن وطول الشخص، وهو مؤشر للوزن بالحجم المثالي الذي يستخدمه العديد من الأطباء أو المدربين لتحديد وزن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الوزن أو زيادة الوزن أو السمنة، بطبيعة الحال فإن مؤشر كتلة الجسم ليس أداة دقيقة بنسبة 100 ٪، لأنه ما وراء الطول والوزن عوامل أخرى ، لذلك فمن المناسب مراجعة إيجابيات وسلبيات مؤشر كتلة الجسم.

مزايا مؤشر كتلة الجسم

النقطة الرئيسية في صالح مؤشر كتلة الجسم BMI هي السرعة؛ من خلال عملية حسابية بسيطة سنعرف ما إذا كنا في وزن مثالي وصحي، أو إذا كان لدينا بعض الكيلوجرامات الإضافية أو إذا كان ينبغي زيادة الوزن للبحث عن مؤشر كتلة صحي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تطبيق الصيغة على النساء والرجال من جميع الأعمار من الصغار إلى الكبار.

مؤشر كتلة الجسم مهم لأنه يسمح للطبيب بمعالجة الأمراض والوقاية والتنبؤ بالعديد من الأمراض التي تنتج المزيد والمزيد من الإعاقة والوفيات.

عيوب مؤشر كتلة الجسم

على الرغم من الطبيعة العالمية والسريعة لمؤشر كتلة الجسم، فإن الصيغة الرياضية المستخدمة لا تأخذ الدهون في الجسم في الاعتبار، وهذا يمكن أن يجعل الرياضيين مع كتلة العضلات الكبيرة لديهم مؤشر كتلة الجسم الذي يصنفهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن عندما لا ينبغي أن يكونوا كذلك.

يمكنك أيضًا إعطاء الموقف المعاكس، وهو أن الشخص الذي فقد الكثير من وزن العضلات يظهر في فئة الوزن الصحي، في حالة المسنين الوقت الذي يكون فيه الوزن المنخفض من الدهون وليس العضلات.

ذكرنا من قبل إن وجود مقياس واحد يسمح لنا باستخدام مؤشر كتلة الجسم لجميع الأفراد والأعمار، ولكن هناك دراسات تراهن على مؤشر كتلة الجسم القياسي لكل مجموعة سكانية، بمقارنة أطفال القوقاز والأفريقيين الأمريكيين من نفس العمر وعشرات مؤشر كتلة الجسم المماثلة كان مؤشر الدهون مختلفًا حسب العرق. وهذا الأمر غير مفيد بسبب عدم قدرة مؤشر كتلة الجسم على التمييز بين وزن العضلات والدهون.

حجة أخرى من منتقديها هي أنها لا تأخذ في الاعتبار الطول المتغير للساقين فهي تقيس وزن لشخص ذو ساقين قصيرين مثلما لديه أرجل أطول.

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كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم

الآن بعد أن عرفنا إيجابيات وسلبيات مؤشرة كتلة الجسم BMI ولديك كل ما تحتاجه للحكم عليه بنفسك، دعنا نرى كيفية حسابه، إنه من السهل جدًا يكفي تقسيم الوزن بالكيلوجرام – على الأرتفاع بأمتار ويتم تطبيق المعادلة الآتية:

قسمة الوزن على الطول.

قسمة الناتج على الطول مرة أخرى.

وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن المعدل الطبيعي هو مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.5، انخفاض مؤشر كتلة الجسم هو انخفاض الوزن وفوق ذلك يعتبر زيادة الوزن إلى 29.9 ، من 30 هو السمنة. لا ينصح باستخدام مؤشر كتلة الجسم في النساء الحوامل أو الأشخاص قصيرة للغاية، وبالمثل يتم حساب مؤشر كتلة الجسم لطفل بطريقة مختلفة عن حساب البالغين. في هذه الحالة يُنصح بالتشاور مع طبيب أطفال أو أخصائي الغدد الصماء المتخصص في تغذية الأطفال.

ماذا يخبرنا مؤشر كتلة الجسم ؟

عندما يبلغ مؤشر كتلة الجسم عن نتيجة تتراوح من 18.5 إلى 25 كجم / م2، فإنه يخبرنا أن الشخص في الوزن الطبيعي، ويجب أن تهدف الخطة إلى الحفاظ عليها ووضع نظام غذائي مميز.

إذا كانت النتيجة بين 25 و 29.9 كجم / م 2، فإن التشخيص يعاني من السمنة أو زيادة الوزن ويحتاج إلى تدخل لجعله طبيعياً وتجنب عواقب هذه الحالة، بنفس الطريقة يجب أن نتصرف في الحالات التالية

بينما عندما يبلغ مؤشر كتلة الجسم عن قيمة تتراوح بين 30 و 34.9 كجم / م 2 ، توجد سمنة من الدرجة الأولى.

إذا كان مؤشر كتلة الجسم يتراوح بين 35 و 39.9 كجم / م 2 ، يكون لديك تشخيص غذائي للسمنة من الدرجة الثانية.

من ناحية أخرى إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 40 و 44.9 كجم / م ، فأنت تتأثر بالسمنة من الدرجة الثالثة، وهي السمنة المميتة.

السمنة من الدرجة الرابعة التي يطلق عليها العديد من المركبات الفائقة الامتصاص هي التي يبلغ فيها مؤشر كتلة الجسم عن 45 كجم / م 2 أو أكثر.

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو عامل خطر مهم للأمراض المزمنة غير السارية، يزداد هذا الخطر مع زيادة هذه القيمة من 25 كجم / م 2. بين عامي 1980 و 2013 ارتفعت النسبة الإجمالية للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن من 28.8 ٪ إلى 36.9 ٪ في الرجال و 29.8 إلى 38 ٪ في النساء.