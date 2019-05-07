مستشفى الملك فهد في جدة يستأصل الغدة الكظرية لفتاة عشرينية

أجرى فريق طبي من قسم جراحة المناظير بمستشفى الملك فهد في جدة عملية ناجحة لفتاة في العقد الثاني من العمر لاستئصال الغدة الكظرية.

ووصلت المريضة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، إذ أوضح الفحص المبدئي أنها تعاني ارتفاعا شديدا لنبضات القلب مع ارتفاع ملحوظ لضغط الدم كما كانت تنتابها نوبات من التعرق مع صداع شديد.

وتقرر تحويل المريضة للعناية المركزة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والأشعة المغناطيسية والتحاليل الهرمونية تبين أن المريضة تعاني من فرط إفراز الغدة الكظرية "فيوكروموسيتوما".

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وقال الدكتور عوض القحطاني استشاري الغدد الصماء وقائد الفريق المعالج: "هذه واحدة من الحالات النادرة والخطيرة؛ لأن ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه الشديد يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر".

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وأضاف: "الموقع التشريحي للغدة الكظرية فوق الكلى يجعل عملية استئصالها بالمنظار صعبة، ويتطلب كفاءة عالية من جراح المناظير والتخدير؛ حتى يتمكّن من إحكام السيطرة على الضغط الدموي أثناء وبعد التخدير والتدخل الجراحي".

وأردف: "استمرّ العمل على خفض الضغط والتقليل من النوبات المرتفعة والمنخفضة لمدة أسبوعين قبل التدخل الجراحي وكانت مهمة شاقة، قبل استئصال الغدة الكظرية اليسرى للمريضة التي قضت فترة بسيطة بالعناية المركزة، تحت إشراف الفريق الطبى إلى أن استقرت حالتها، وهي الآن بحالة صحية جيدة".

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