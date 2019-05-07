فوائد التمر هندى على الصحة.. يحافظ علي صحة الكلى ويطرد السموم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر هندى من المشروبات الاساسية فى شهر رمضان، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المذهلة على الصحة وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة ومنها " البوتاسيوم، المغنسيوم، البروتين، الدهون، الحديد، الكربوهيدرات، الكالسيوم".

ووفقا لما ذكره موقع organicfacts فأن فوائد التمر هندى

فوائد التمر هندى



التمر هندى

1:يحتوى التمر هندى على بعض الخصائص التى تساعد على الهضم وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم وبعض الأحماض الأخرى التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى، وتحميه من الالتهابات والقرح وعسر الهضم.

2:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناوله التمرهندى، حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى.

3:يحتوى التمرهندى على بعض الخصائص والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان القولون والبروستاتا والثدى.

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4:يعزز صحة الجهاز التنفس والرئتين ويحد من خطرالإصابة بالربو والبرد والسعال، كما ينشط الرئتين ويحميهم من الالتهابات والتليف.

5:يحافظ على صحة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الحارقة، كما يعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.



التمر

6:يحافظ على صحة الكلى ويطرد السموم من الجسم ويحمي من الاصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.

7:يمنع تكوين القرح والالتهابات، لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

8:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمي الجسم من الإصابة بالعدوى.

9:يعالج جفاف الجسم ويعمل على ترطيبه ويمده بالنشاط والحيوية.

10:يقاوم ظهور علامات الشيخوخة ومنها التجاعيد وعلامات التمدد.