شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انتفاخ البطن ونصائح لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ البطن والغازات من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها دائما، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب الانتفاخ، ووفقا لما ذكره موقع nhsinform فأن أبرز أسباب الانتفاخ هى



انتفاخ

1:متلازمة القولون العصبى من أبرز أسباب انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة وذلك نتيجة الالتهابات والقرح.

2:قد يكون انتفاخ البطن نتيجة تناول بعض الاطعمة ومنها البقوليات والقرنبيط والبروكلى والحمص والعدس والزبيب والباذنجان ومنتجات الالبان.

3: المشروبات الغازية واحدة من أبرز الأسباب التى تؤدى لانتفاخ البطن كما أن لها أضرارأخرى منها السمنة المفرطة.

4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تسبب الإصابة بانتفاخ البطن ومنها المضادات الحيوية وأدوية اللاكتوز.

5:تليف الكبد قد يسبب الانتفاخ والغثيان وألم شديد فى المعدة والعديد من الأعراض الأخرى.

6:الالتهابات المعوية تسبب انتفاخ البطن.

العلاجات المفيدة لانتفاخ البطن

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انتفاخ البطن

أولا معرفة سبب الانتفاخ وعلاجه سواء كان بسبب مشاكل فى المعدة أو الكبد أو سوء التغذية وتناول الأطعمة التى تسبب الانتفاخ، ولكن هناك بعض الطرق التى تساعد على علاج الانتفاخ وهى:

1:تغيير النظام الغذائى والابتعاد عن الأطعمة التى تسبب الإنتفاخ مع تناول كميات قليلة من الطعام وتقسيم وجبات اليوم على 5 مرات.

2:مضغ الطعام جيدا حتى لا نتعرض لعسر الهضم والانتفاخ ومشاكل المعدة.

3:ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على هضم الطعام وعلاج عسر الهضم.

4: من الممكن بعض السوائل الطبيعية التى تساعد على علاج الانتفاخ ومنها البابونج، الزنجبيل، الكزبرة، الينسون، حيث أنها تحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتعالج الانتفاخ.

5: الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى، لأنه يزيد من مشاكل الجهاز الهضمى ويؤثرعلى باقى أعضاء الجسم.