3 عناصر غذائية مهمة على مائدة السحور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجبة السحور تحافظ على السوائل في جسمك وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية

يلجأ البعض إلى عادات غذائية غير صحية خلال شهر رمضان بسبب الحرمان من الطعام والشراب لساعات طويلة.



وللتغلب على العادات الغذائية السيئة وجه خبراء التغذية ببرنامج الأغذية العالمي بعض النصائح التي تمكنك من الحفاظ على نشاطك طوال الشهر الكريم لصحة أفضل.

لا تقل وجبة السحور أهمية عن وجبة الإفطار فهي تحافظ على السوائل في جسمك وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية حتى الوجبة التالية عند الإفطار، كما أنها تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام عندما تفطر عند غروب الشمس.

وتمنع وجبة السحور الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وتحافظ على الخلايا الأساسية للجسم، ولكي تكون وجبة السحور مفيدة ومتوازنة يجب أن تحتوي على العناصر التالية:

1- الكربوهيدرات





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يعد الشوفان والقمح والعدس والحبوب والكربوهيدرات بطيئة التحلل مثل الفول، ما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم ثابتة ويعطيك شعوراً بالامتلاء خلال الجزء الأكبر من اليوم.

2- الأطعمة الغنية بالألياف





يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف ببطء وتشمل هذه الأطعمة الحبوب والتمر والتين والنخالة والقمح الكامل والبطاطس والخضراوات والفواكه وخاصة المشمش والخوخ، كما يعد الموز مصدراً جيداً للبوتاسيوم وغيره من العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على السوائل في جسمك.

3- البروتين

كما ننصح أيضاً بالأغذية الغنية بالبروتين مثل البيض والجبن والزبادي أو اللحوم؛ لأنها تساعد على تجديد الطاقة على مدار اليوم.



