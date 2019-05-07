شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. الجريش وعيش باللحم من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.

السحور من السعودية

يعتمد السعوديون فى السحور على الوجبات الدسمة ويتناولون على الإفطار الشوربة والسمبوسك، ولكن فى السحور يمكن أن يقدم التالى:

الجريش

وهى عبارة عن عصيدة من القمح بها قطع من اللحم أو الدجاج المقطع يسلق جيدا حتى يهرس تمام ، ثم يوضع عليه الزبادى فى النهاية مع وضع قطع من البصل المحمر على الوجه.

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عيش باللحم

وهى عبارة عن عجيبة تصنع وتحشى بقطع اللحم المفروم من اللحم البقرى والضأن ويتم تسويته فى الفرن مع وضع حبات الشمر على الوجه.



عيش باللحم

المفالت

من المأكولات التراثية في السحور خاصة وبشكل يومي تقريباً، وتعد هذه الوجبة ذات قيمة غذائية عالية تتكون من الحليب المغلي على النار مضاف إليه قطع الذرة الرفيعة أو الدقيق الأبيض أو دقيق القمح عن طريق طحنها وعجنها ليتم تقليبها على النار حتى تنضج وتكون جاهزة للأكل بإضافة العسل أو السكر أو بدونها وفقاً لما يفضله كل شخص.