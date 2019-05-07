شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دواك فى رمضان.. كيف تتناول جرعة المضاد الحيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجد بعض المرضى أن الصيام سيعوق من عملية تناولهم الأدوية الخاصة بهم، الخليج 365 يقدم على مدار 30 يوم فى رمضان روشتة تفصيلية بجرعات الأدوية الخاصة بكل حالة.

تنظيم الأدوية خلال شهر رمضان

بالنسبة للأدوية التي يتم تناولها عدة مرات خلال اليوم وفقا لتقرير موقع " ncbi" ، تشمل الاستراتيجيات الموصى بها اختيار تركيبات طويلة المفعول أو تغيير أنظمة الجرعات لمرة واحدة أو مرتين يوميًا.

للحالات قصيرة الأجل التي تتطلب علاجًا مثل المضادات الحيوية للعدوى أو العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية للألم، يجب اختيار الأدوية التي تعطى جرعات مرة واحدة يوميًا.

وهناك بالطبع بعض أشكال الأدوية غير الفموية مثل الحقن والاستنشاق والتحاميل وقطرات العين التى يتم تناولها دون أن تسبب إبطال للصيام، ولكن هناك بالطبع منها ما يفطر.

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جرعة الادوية فر رمضان

كيف تضبط جرعة المضاد الحيوى

وفقا لتقرير موقع "drugs" فأن هناك مضادات حيوية تتفاعل مع الطعام، وبالتالى يفضل تناولها بعد الإفطار بساعة أو قبل السحور بساعة، لذلك قد يصف الطبيب فى رمضان لبعض الحالات المضاد الحيوى ذو الجرعة الواحدة الذى يتناول مرة واحدة فقط عند الإفطار أو السحور، وذلك لأن المضاد الحيوى يضعف الجسم فلا يقوىعلى الصيام لذلك من الأفضل تناول جرعة واحدة فقط .

ولكن إذا وصف الطبيب الدواء التي تكون الجرعة الخاصة به مرتين، يتم أخذ الجرعة الأولى بعد الإفطاروالثانية بعد السحور، أما فى حالة الـ 3 جرعات فيستحب الانتقال للحقن .