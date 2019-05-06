الحامل والصوم.. خط أحمر أمام المصابات بالأمراض المزمنة

حذّر الدكتور هشام الشاعر، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، الحوامل مريضات السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو كليهما من الصيام نهائياً.

وقال الشاعر إن الحامل تحتاج إلى شرب المياه باستمرار، خصوصاً إذا كانت تعاني من مشاكل في الجهاز البولي نتيجة الحمل، منبهاً من الصيام عند حالات الحمل في أكثر من جنين، حيث تحتاج المرأة وقتها إلى أكبر قدر من التغذية.

وأوضح الشاعر أن صوم الحامل ممكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذا كانت لا تعاني من القيء المستمر أو اضطراب ضغط الدم، أو أي أمراض، لكنّ عدم الصوم يبقى أفضل.

وأضاف أن ثاني ثلاثة أشهر من الحمل تعدّ أحسن فترة للصيام، نتيجة استقرار الحالة الصحية.

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في السياق ذاته، حذّر أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد، من الصيام في الشهور الأخيرة للحمل، حيث تعاني الحامل من مشكلات عدة في هذه الفترة، أبرزها نقص المياه في الجسم والإرهاق والتعب من أقل مجهود، وبالتالي قد تحدث مضاعفات.

ونصح الدكتور هشام الشاعر الحامل المسموح لها بالصيام بتقليل شرب الشاي والقهوة والمياه الغازية والكاكاو، وكذلك العصائر المحلاة بالسكر، وعدم تناول المخللات، والإكثار من شرب الماء دون الإفراط حتى لا تُصاب بالغثيان.

وقال: "الحامل يجب ألاّ تتعرض لمجهود مضاعف سواء إرهاق أو جوع شديد أو عطش شديد ليصل جسمها في حالة من التوازن، يجب أن تتناول كميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى البروتينات والنشويات والسوائل، مع قدر قليل من الدهون والسكريات".