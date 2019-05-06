زوجان يتوفيان في لحظة واحدة بعد 45 عامًا من ارتباطهما

أكد أفراد عائلة أن زوجين من بنسلفانيا كانا متزوجين منذ نحو 45 عاما توفيا خلال دقائق من بعضهما البعض.

قام كلير "كوس" فانس بزيارات يومية إلى مركز للرعاية حيث عاشت زوجته جين، البالغة من العمر 70 عاما، بسبب مشاكل في الحركة والتنقل، لكن تلك الزيارات توقفت الأسبوع الماضي عندما أصيب بمرض يشبه الإنفلونزا وأدخل المستشفى.

ومع تدهور حالته، تحدثت جين إلى زوجها البالغ من العمر 75 عاما عبر الهاتف.

وكانت آخر مرة تحدثت إليه قبل دقائق من وفاته ليل الأحد.

Advertisements

كانت إحدى بنات الزوجين مع والدها عندما توفي، وطلبت من عماتها الذهاب إلى مركز الرعاية وإخبار والدتها بوفاته، لكن عندما وصلتا، وجدتا جين فانس ميتة في غرفتها.

قد يهمك أيضا:تعرفي على "إتيكيت" الحديث مع الزوج والاحترام المتبادل بين الزوجين

تعرَّف على فوائد الخلافات والمشاجرات بين الزوجين