طفلة أكلة للحوم البشر تتباهى أمام أصدقائها بطهي أجساد ضحاياها

موسكو - لايف استايل
تباهت طفلة "آكلي لحوم البشر" البالغة من العمر 12 عامًا بطهي أجساد وأكلت لحمهم بمعاونة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، الذي وصف الفتاة بانها حبيبته.
كانت الطفلة التي تحمل اسم فاليريا متورطة في قضية آكل لحوم البشر وأطفال الاستغلال الجنسي في روسيا بعد أن اختفت العام الماضي مع صديقها الشاب أركادي زفيريف، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة نقلًا عن وسائل الإعلام الروسية، الشاب تم إلقاء القبض عليه وتوفي في الحجز في وقت سابق من هذا العام قبل محاكمته بتهمة القتل، وأكل لحوم البشر واغتصاب طفلة من إحدى الضحايا.
وطالب أولياء الأمور الغاضبون بطرد الفتاة التي شاركت الشاب في جرائمه، من المدرسة بعد أن أخبرت زملاء الدراسة كيف طهت وأكلت اللحم البشري وأجزاء الجسم الأخرى، كما وصفت الفتاة لطلاب المدرسة مذاق العقل البشري حين قامت بطهيه.
كانت فاليريا دون سن المسؤولية الجنائية ولم تواجه أي إجراء قانوني على الرغم من أن مصادر إنفاذ القانون قالت إنها اعترفت للشرطة كيف استخدمت مقلاة لطهي الطعام وتناول قلب الرجل المقتول - قائلة إن الطعم "حلو للغاية" بينما تحولت العقول إلى أن تكون أكثر لذيذ بكثير.
فيما أحتج أولياء الأمور على الفور إلى مدير المدرسة وطالبوا باستبعاد الفتاة من المدرسة لأنها تشكل خطرًا على الطلاب.
قالت إحدى الأمهات: "يخشى طفلي الذهاب إلى المدرسة بعد التحدث مع هذه الفتاة".
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