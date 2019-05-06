شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة تعرضك لتليف الرئة.. أبرزها غبار الفحم والعلاج الإشعاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التليف الرئوي من الأمراض التى تحدث نتيجة تلف نسيج الرئة وتندبه، مما يجعل من الصعب على الرئة أن تعمل بشكل صحيح، ويسبب ذلك مشاكل صحية عديدة، قد يكون تليف الرئة ناجم عن عدة عوامل مختلفة أبرزها التعرض الطويل للسموم وبعض الحالات الطبية ومن أبرز أسباب تليف الرئة وفقا لما ذكرها موقع mayoclinic



تليف الرئة

العوامل البيئية والمهنية

1: التعرض لغبار السيليكا.

2:ألياف الأسبستوس.

3:غبار المعادن الثقيلة.

4:غبار الفحم.

5:غبار الحبوب.

6:روث الطيور والحيوانات.

العلاجات الإشعاعية



التنفس

بعض الأشخاص، الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لسرطان الرئة أو الثدي، يظهر عليهم علامات تشير إلى تلف الرئة بعد مرور أشهر أو أحيانًا سنوات بعد العلاج الأولي، وقد تعتمد شدة التلف على ما يلي:

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1:حجم الجزء الذي تعرض للإشعاع من الرئة.

2:كمية الإشعاع الإجمالية التي تم التعرض لها.

3:وجود مرض رئوي كامن.

حالات طبية

1:التهاب الجلد والعضل.

2:التهاب العضلات.

3:مرض النسيج الضام المختلط.

4:التهاب المفاصل الروماتويدي.

5:الساركويد.

6:تصلب الجلد.

7:الالتهاب الرئوي.

الأثار الجانبية لبعض الادوية.

1: أدوية العلاج الكيميائى.

2:أدوية القلب.

3:بعض أنواع المضادات الحيوية.

4:الأدوية المضادة للالتهابات.

حسب حالة المريض يكون العلاج المحدد فقد يكون عن طريق الأدوية أو العلاج بالأكسجين، أو اعادة التأهيل الرئوى عن طريق أساليب التنفس التي قد تحسن من كفاءة الرئة ، او تمارين رياضة تعزز صحة الرئة.