شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف تتحكم الأذن الداخلية فى السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمى الأذن الداخلية باسم " متاهة الأذن" ، وهي جزء من الأذن يحتوي على حواس السمع والتوازن.

تنقسم الأذن الداخلية إلى ثلاثة أقسام: "الدهليز والقنوات نصف الدائرية والقوقعة" ،قناة القوقعة وفقا لتقرير موقع " britannica " هى الجزء الوحيد من الأذن الداخلية المعنية بالسمع.



الاذن الداخلية

كيف يحدث السمع

تتحكم الأذن فى قوقعة الأذن الداخلية التى تساعد في السمع، تصطف القوقعة بخلايا شعر صغيرة وتمتلئ بالسوائل، عندما تنقل الأذن الوسطى الاهتزازات إلى قوقعة الأذن ، فإن السائل الموجود في القوقعة يتحرك، هذا الإزاحة للسائل تجعل خلايا الشعر تتحرك، ثم يتم تحويل الإشارات من هذه الخلايا إلى نبضات عصبية وإرسالها إلى المخ من خلال العصب السمعي وبالتالي المساعدة في عملية السمع.

الأمراض الناجمة عن تشوهات الأذن الداخلية

الدوار

يمكن أن يحدث الدوار نتيجة لبعض الشروط التالية -

التهاب الأذن الداخلية: بسبب عدوى أو التهاب فى الأذن الداخلية مما يسبب الدوخة وفقدان التوازن.

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التهاب الأعصاب الدهليزي : حالة تسببها التهاب العصب الدهليزي داخل الأذن.

طنين الأذن

يتميز طنين الأذن بصدور ضوضاء مستمرة أو رنين صاخب في الأذن عند عدم وجود أصوات رنين أو أصوات صاخبة، يحدث هذا الشرط بشكل أساسي بسبب تلف خلايا الشعر في منطقة القوقعة في الأذن الداخلية، أيضا بعض الأدوية يمكن أن يسبب طنين الأذن.



طنين الأذن

مرض مينير

يتميز مرض مينير برنين الأذنين وفقدان السمع التدريجي وضعف التوازن. يحدث هذا المرض عندما لا تعمل القنوات الهلالية بشكل صحيح.