شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد عمليات السمنة فى تحسين القدرة الجنسية والإنجابية للرجل؟ الدكتور أحمد السبكى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن والوصول لمرحلة السمنة المفرطة، بوابة أساسية للإصابة بالعديد من الأمراض، فضلا عن تأثيرها بشكل كبير على سلوك وحياة الأشخاص المصابين بها، ولكن ما هو تأثير السمنة تحديدًا على القدرة الجنسية للرجل ، وكيف تتحكم زيادة الوزن بشكل اساسى على هذا الجزء الهام من حياة الإنسان .

تأثير السمنة على القدرة الجنسية والانجابية

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أكد أن السمنة لها تأثير سلبي للغاية على القدرة الجنسية، لأنه كلما ارتفع الوزن كلما أفرزت الخلايا الدهنية هرمونات الأنوثة بشكل أعلى وهو ما يكون له تأثير مباشر بالإصابة بالضعف الجنسي لدى الرجال .

وأضاف السبكي أن بعض الرجال ممن وصلوا لدرجة السمنة المفرطة قد يكونون بصحة جيدة على المستوى العام ، ورغم ذلك يصابون بالضعف الجنسي دون دراية منهم أن ذلك نتيجة طبيعية لزيادة الوزن بشكل مفرط .

وأضاف السبكي لـ" الخليج 365" إن تأثير السمنة على القدرة الجنسية يظهر واضحاً في الحالات التي كانت تعانى من عجز وضعف جنسي، وتحسن وضعها بشكل كامل بعد إجراء جراحات السمنة ، ليس فقط من حيث قدرته الجنسية بل من حيث قدرته الانجابية أيضا لان معظم حالات الرجال المصابين بالسمنة قد تتأثر قدرتهم الإنجابية أيضا ، وبعد إجراء عملية السمنة وفقدان الوزن تصبح فرصتهم في الإنجاب أفضل ، وتتحسن قدرته الإنجابية بشكل ملحوظ.



تأثير السمنة على القدرة الجنسية للرجل

علاقة مرض السكر بالعجز الجنسي:

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن السمنة سبب رئيسي أيضا في الإصابة بمرض السكر، ومن المعروف أن مرض السكر له دور في الإصابة بالضعف الجنسي، فالسكر يسبب التهاب الاعصاب الطرفية، ويسبب ايضا التسرب الوريدي، وبالتالي فانه بشكل غير مباشر أيضا اجراء جراحة السمنة يساعد على العلاج من مرض السكر ، وهو ما يساعد في تفادى الإصابة بضعف القدرة الجنسية أو الوصول لمرحلة العجز الجنسى .



4 تأثيرات إيجابية لعمليات جراحة السمنة على القدرة الجنسية

وفي النهاية نصح الدكتور السبكي بضرورة اللجوء للجراحة مبكراً، لأنه كلما تم حل المشكلة باكراً كلما كان افضل لأن السكر من الممكن أن يسبب تلف تام في الأعصاب وبالتالي لا يستطيع حل المشكلة وقتها.

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