شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحفاظ على اللياقة البدنية يقلل خطر الإصابة والوفاة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الحفاظ على اللياقة البدنية يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان والإصابة بالمرض فى المقام الأول، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل".

وفى أكبر دراسة من نوعها وجد الباحثون أن لياقتهم البدنية ونشاطهم يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 77%.

وأشار الباحثون إلى أن المصابين بسرطان الأمعاء يقللون من خطر موتهم بنسبة مذهلة تبلغ 89%، إذا كانوا يمارسون الرياضة بانتظام، لافتين إلى أن ممارسة النشاط الصحى يعزز صحة القلب والرئة والجهاز المناعى، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

Advertisements

وأكد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من الالتهابات فى الجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور بعض أشكال المرض.

ومن المعروف أن سرطان الرئة يقتل عددًا أكبر من البالغين فى الولايات المتحدة أكثر من أى شكل آخر من أشكال المرض، وكان مسئولًا عن 1.8 مليون حالة وفاة العام الماضى وحده، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.

وتظهر إحصائيات جمعية السرطان الأمريكية أن سرطان الأمعاء هو السبب الرئيسى الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يقتل 51020 شخصًا هذا العام.

فى المملكة المتحدة توفى 35419 شخصًا بسبب سرطان الرئة فى عام 2012، وفقًا لمؤسسة الرئة البريطانية، أكثر من 16000 شخص يموتون كل عام بسبب سرطان الأمعاء، حسب إحصائيات Bowel Cancer UK.