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تستخرج زبدة الشياة من ثمار شجرة الشيا الأفريقية ، وتشبه ثمرة الشيا بشكلها لحد كبير الجوز الذي يستخرج من داخله كريم طبيعي ، وتدخل بعد ذلك في تجهيز الكثير من كريمات العناية البشرة وبمواد التجميل ، فلقد كانت الملكة نفرتيتي تقوم بإستخدامها من أجل العناية بالشعر والبشرة ، وذلك لأنها تعد واحدة من أفضل المواد التي يصنع بها مستحضرات التجميل ، وذلك يرجع لأنها تحتوي على الكثير من المواد الطبعيية المختلفة كفيتامين أ وفيتامين هـ وغيرها من الأحماض الأخرى التي تمثل أهمية كبيرة في المحافظة على نعومة البشرة وزيادة حيويتها ، وسوف نتعرف على فوائدها بالتفصيل للجسم والبشرة أيضًا من خلال هذا المقال.

فوائد زبدة الشيا للجسم

تعتبر زبدة الشيا من المرطبات الجيدة للبشرة وذلك في حالة استعمالها بصفة مستمرة ، وذلك يرجع لفوائدها العديدة للبشرة والتي تتمثل أهمها في ما يلي:

1- تعمل زبدة الشيا على حماية البشرة ، وجعلها تظهر بمظهر ناعم وصحي وخالية من أي تجاعيد توجد بها.

2- يقوم بتنعيم المناطق الخشنة بالجسم كمنطقة الركبتين وكذلك الكوعين.

3- تقوم بترطيب الجسم وذلك في حالة خلطها مع مجموعة من الزيوت الطبيعية.

4- تستعمل كمقشر جيد للجسم من أجل التخلص من جميع خلايا الجلد الميتة ، وبغرض الحصول أيضًا على بشرة ناعمة وصحية.

5- تعمل على علاج الندوب وتساعد على التخلص من حب الشباب بدون أن تترك أي أثر على الإطلاق على البشرة.

فوائد زبدة الشيا للشعر

تمثل زبدة الشيا فوائد كثيرة للشعر ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- تعمل على علاج مشكلة تقصف الشعر وتكسره ، وذلك لأنها تحتوي على فيتامين هـ وفيتامين أ واللذان يعرفان بفاعليتهم الكبيرة في علاج جميع مشاكل الشعر المختلفة.

2- تمثل أهمية كبيرة في زيادة نعومة الشعر وجعله سهل التسريح ، بالإضافة لدورها الهام في علاج مشكلة تقصف الشعر.

وصفات زبدة الشيا للجسم

ترطيب الجسم

الوصفة الأولى تعمل على ترطيب الجسم والبشرة ويتم ذلك من خلال هذه المكونات التالية :

1- نصف كوب واحد من زبدة الشيا.

2- ملعقة كبيرة من زيت المشمش أو زيت الأفوكادو.

3- ملعقة من زيت الزيتون.

4- 3 قطرات من زيت الجزر.

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5- عشرة قطرات من زيت اللافندر.

6- 3 قطرات من زيت الشاي.

طريقة تحضير الوصفة

1- نقوم بإذابة زبدة الشيا على درجة حرارة متوسطة ، ونقوم بعد ذلك بإضافة الزيوت لها ، ونرفعها من على النار ، ويتم وضعها بالفريزر.

2- نقوم بخلطها بطريقة جيدة حتى تصير لينة ونحتفظ بها بدرجة حرارة الغرفة العادية ، وتستخدم هذه الوصفة من أجل ترطيب كل من الجسم والبشرة أيضا.

علاج الإكزيما

الوصفة الثانية: تلعب زبدة الشيا دور هام أيضًا في التغلب على الإكزيما ومكافحتها وذلك يرجع لأنها تحتوي على مجموعة عديدة من الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ والكيراتين والذي يحافظ على البشرة ويقوم بتجديد خلايا الجلد الميتة ، ويتم ذلك عن طريق خلط ملعقة لمعلقتين من زبدة الشيا مع عصير الليمون حتى يتكون لدينا عجينة طرية يتم وضعها على جميع المناطق المصابة بالجسم قبل الذهاب للنوم.

علاج جفاف البشرة

الوصفة الثالثة يعالج مشكلة جفاف البشرة حيث يعمل على منح البشرة رطوبة كبيرة ويقلل من جفافها أيضًا ويتم ذلك من خلال هذه الطريقة التي تتكون من :

1- ملعقة واحدة من هلام الصبار.

2- ملعقة ماء ورد.

3- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

4- ملعقة من زبدة الشيا.

5- ملعقة من شمع العسل.

6- ملعقة واحدة من الليسيثين السائل.

طريقة تحضير الوصفة

1- يتم خلط كل من الصبار مع ماء الورد بطريقة جيدة ، ونترك الماء يغلي على النار ويتم وضع في الحمام المائي زيت الزيتون مع زبدة الشيا وشمع العسل ، ونتنظر حتى يذوب شمع العسل ونضيف له فيتامين هـ وكذلك الليسيثين السائل ونخلط المكونات معًا بطريقة جيدة.

2- نضيف بعد ذلك هلام الصبار لهذه المكونات السابقة ونحركه جيدًا حتى يذوب معها ، ونحفظ الوصفة ونستخدمها بعد ذلك بشكل منتظم كل يوم من أجل ضمان فاعليتها في التخلص من جفاف البشرة في جميع مناطق الجسم المختلفة ، ومن أجل ضمان أيضًا الحصول على جسم رطب وأكثر نضارة وحيوية.