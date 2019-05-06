طريقة صنع حزام الفراولة والسكّر لحرق الدهون

ليس من السهل نسف الدهون في بعض مناطق الجسم مثل الفخذين والبطن والأرداف. فهذا يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود مثل اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة بانتظام والامتناع عن تناول بعض المأكولات شهية المذاق مثل الأطعمة الجاهزة والحلويات... لكن من المفيد أيضاً الاعتماد على حيل سهلة جداً مثل تحضير الأحزمة لحرق الدهون ومنها حزام الفراولة والسكّر الفعال.

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يمكن تطبيق بعض الخلطات الطبيعية أن يساعد على التخلّص من الدهون الزائدة في مناطق الجسم المختلفة مثل الكرش والذراعين والخاصرتين والفخذين والأرداف في وقت قصير مع اتباع نظام حيلتي صحي.

ويعتبر حزام الفراولة والسكّر من أبرز تلك الخلطات وأكثرها فعالية. ويحتاج تحضيره إلى: نصف كوب من بوريه الفريز (تغسل حبات الفراولة جيداً وتطحن حتى تتحول إلى كريم) و3 ملاعق طعام من السكّر الناعم وملعقة طعام من زيت اللوز الحلو.

وبعد توفير هذه المكوّنات يمكن القيام بهذه الخطوات السريعة والسهلة: تمزج بوريه الفراولة مع السكّر الناعم وزيت اللوز الحلو حتى يتم الحصول على مزيج كريمي متجانس ومن دون أي تكتلات.

تبلل المنطقة التي تتجمع فيها الدهون بالقليل من الماء وبعد ذلك يمدّ المزيج على كامل مساحتها مع التدليك بواسطة حركات دائرية. بعد ذلك تلفّ تلك المنطقة بالنايلون المخصص لتغليف الطعام. تترك لمدة ساعة على الأقلّ قبل أن تغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر.

وللحصول على أفضل نتيجة ينصح بتطبيق خلطة حزام الفراولة والسكّر مرة أسبوعياً. فهي تساعد على استعادة الرشاقة ونحت الجسم وحرق الدهون في وقت قياسي. لكن الأفضل أن يتم في الوقت نفسه اعتماد نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين 3 مرات أسبوعياً على الأقل.