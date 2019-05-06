س و ج.. كيف يؤثر هرمون الحليب على وزن المرأة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون الحليب أو ما يسمى البرولاكتين من أهم الهرمونات الضرورية ووظيفته الرئيسية إنتاج حليب الثدى، ولكن ارتفاع معدلاته عن النسب الطبيعية يؤثر على عملية الأيض أو التمثيل الغذئى مما يسبب زيادة الوزن، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على تأثير هرمون الحليب على وزن المرأة، بحسب ماذكر موقعا hormone و epainassist .



هرمون البرولاكتين1

س: ما هو هرمون الحليب أو البرولاكتين؟

البرولاكتين هو هرمون يؤثر على العديد من الهرمونات المختلفة في الجسم، ويوجد في كل من الرجال والنساء.

البرولاكتين هرمون ضرورى لإنتاج حليب الثدي لدى المرأة وله وظائف أخرى، وهو هرمون ينتج فى الجزء الأمامي من الغدة النخامية في دماغك، وكذلك في الرحم والثدي والبروستاتا والأنسجة الدهنية والجلد والخلايا المناعية.



هرمون-البرولاكتين

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س: ما وظائف هرمون البرولاكتين؟

يتم إطلاق البرولاكتين لإنتاج الحليب، وهذه الوظيفة الأساسية والأكثر شهرة له، ولا تزال وظيفة البرولاكتين قيد الدراسة، ولكن يبدو أن الأبحاث تظهر مجموعة متنوعة من الأغراض لهذا الهرمون منها: تنظيم عمل الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي والجهاز التناسلي والعديد من سوائل الجسم المختلفة.هذا يجعله هرمونًا مهمًا للصحة العامة.

يتم التحكم في إنتاج البرولاكتين من خلال اثنين من الهرمونات الرئيسية: الدوبامين والإستروجين، ترسل هذه الهرمونات رسالة إلى الغدة النخامية تشير في المقام الأول إلى ما إذا كانت تبدأ أو توقف إنتاج البرولاكتين، الدوبامين يقيد إنتاج البرولاكتين ، بينما يزيد هرمون الاستروجين عنه.



زيادة الوزن

س: كيف يؤثر هرمون الحليب على الوزن ؟

توصلت دراسات مختلفة أجريت في جميع أنحاء العالم إلى أن المستويات العالية من البرولاكتين ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع زيادة الوزن، فعلى الرغم من أن البرولاكتين ضروري لإنتاج حليب الثدي، إلا أنه يؤثر أيضًا على الأنسجة الدهنية وأيض الجسم، وأن زيادة مستوى البرولاكتين لدى النساء غير الحوامل أو المرضعات يمكن أن يقلل من استقلاب الدهون مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوصى الباحثون بمراقبة مؤشر كتلة الجسم للأفراد ذوي مستويات البرولاكتين العالية واتخاذ تدابير للحفاظ على وزن الجسم المثالي لمنع حدوث أي مضاعفات نتيجة لزيادة وزن الجسم بسبب ارتفاع مستويات البرولاكتين.