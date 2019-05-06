شكرا لقرائتكم خبر عن فوانيس وزينة ولمة العيلة "زيه زيك متحسسهوش بالفرق"...إزاى طفل التوحد يعيش أجواء رمضان يصوم ويصلى.. عزز ثقته بنفسه وخليه يقلدك فى الخير..واصنع منه فنان موهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فوانيس وزينة وصيام وصلاة"..أجواء نعيشها فى شهر رمضان ويحرص الآباء دائما على تدريب أطفالهم على الصيام وتزيين البيت بالفوانيس والألوان المبهجة لاستقبال الشهرالكريم، البعض يكافئ أطفاله مقابل كل صلاة أو يوم صيام وذلك بتقديم الهدايا التحفيزية والتى تشجعهم على الاستمرار، ولكن ماذا عن أطفال التوحد فالكثير منهم يدركون هذه المفاهيم المختلفة عن شهر رمضان، فكل ما يشاهدونه هى ألوان وفوانيس، فبعض الآباء يهملون أطفال التوحد ومشاركتهم فى أجواء شهر رمضان.

وفى التقرير التالى "الخليج 365 يقدم بعض النصائح للتعامل مع أطفال التوحد فى شهر رمضان

إزاى طفل التوحد يعيش أجواء رمضان



عزائم رمضان

لا بد أن نعيش أطفال التوحد أجواء البهجة فى شهر رمضان وتعريفهم بتفاصيل الشهر والصيام والعبادة عموما وذلك من خلال بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأسرة

وحسب ما ذكره موقع Aboutislam فأن التعامل مع أطفال التوحد يكون كالتالى

1:يتعامل أطفال التوحد بالإحساس والبصر لذلك من الممكن أن يتعلم طفلك ما هو شهر رمضان من خلال المجسمات المرسوم عليها فانوس رمضان، وتكرار الكلمات والحروف التى توضح معالم الشهر.

2:تهيئة الجو العام فى البيت لاستقبال شهر رمضان، من خلال تعليق الزينة والفوانيس وسجادة الصلاة والأضواء المبهجة.

3:من الممكن تجميع كل الصورالكرتونية التى بها تجمعات عائلية وصلاة وصيام وعرضها على الطفل ليشاهدها مع شرح مبسط بفكرة كل صورة.

4:من الافضل أن تدمجى طفل التوحد مع الأطفال العاديين ومع الأسرة عموما ليعيش أجواء رمضان مثله مثل غيره.

5:مشاركة الطفل فى الاعمال المنزلية وتقديم سفرة الافطار والعصائرالرمضانية ليشعر بأهميته وتعززى ثقته فى نفسه.

6:اشعرى طفلك دائما انه طبيعي، بعن طريق المحاكاة والمجسمات عرفيه ماهية الصلاة والصيام واجعليه ينظر إليك عندما تصلى.

درب طفلك على صيام رمضان بطريقة بسيطة



طفل

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ذوى القدرات الخاصة فئات عديدة أبرزها " متلازمة داون، التوحد، ضعف السمع والكلام، الاعاقة الحركية"، وعلى حسب كل حالة يتم التعامل وتدريب الطفل على الصيام وأجواء شهر رمضان ، فالبعض منهم يستطيع الصيام ولكن فئات معينة ليست لديها القدرة على تحمل فترة الصيام ومنها أطفال متلازمة داون فهم لا يستطيعون مشاهدة الطعام دون تناوله ولديهم شهية مفتوحة وعالية.

من الممكن اقناع الطفل بالصيام ولكن لفترات بسيطة مثال على ذلك الصيام من العصر للمغرب حتى يستمتع بوقت الافطار مع العائلة، ذوى الاحتياجات الخاصة مثلهم مثل باقى الأطفال يجب الاهتمام بهم وتنمية مهاراتهم وتشجيع مواهبهم والتعامل معهم بشكل طبيعى حتى لا يتعرضون لمشاكل نفسية

اصنع منه فنان موهوب ومتطوع صغير



طفل يرسم

يعانى أطفال التوحد دائما من الانطوائية والعزلة، وهنا يكون دور الأبوين فى مساعدة الطفل على التعامل مع الآخرين دون الخوف منهم لذلك يجب على الابوين تأهيل الطفل قبل الخروج من المنزل أو حضور الولائم فى رمضان والتجمعات العائلية.

لذلك يقدم موقع friendshipcircle، بعض النصائح لمساعدة أطفال التوحد على التعامل مع المجتمع دون خوف ومساعدته على عمل الخير

1: قبل الخروج من المنزل من الممكن أن تحكى لطفلك عن طبيعة الزيارة وإنها من الولائم التى تقام فى شهر رمضان بين الاهل والأصدقاء لتقربهم من بعض.

2:للعمل التطوعى أشكال عديدة فمن الممكن تعريف الطفل ما هو العمل التطوعى من خلال المشاركة مع الاخرين وتوزيع شنط رمضان والإطعام، وتوزيع الهدايا على الاطفال المحتاجين.

3:نمى مهاراته وقدراته الفنية واستغلي موهبته وتطبيقها بمناسبة شهر رمضان والعيد سواء من خلال الرسم أو تكوين الاشكال بالبازل والمكعبات.

4:من الممكن ادماج الطفل مع أطفال التوحد فى بعض المراكز الذى تؤهله وتنمى قدراته وتعزز ثقته فى نفسه.