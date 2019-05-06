دلع جسمك ..ورق العنب يعالج الالتهابات ويقوى العظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ورق العنب من الاكلات المفضلة عند الكثيرين حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم والبشرة ، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد ورق العنب وفقا لما ذكره موقع drhealthbenefits
ورق عنب
1: يحتوى ورق العنب على كمية كبيرة من الفيتامينات والأحماض الدهنية اوميجا 3 والمواد المضادة للأكسدة، التى تقلل الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والتهاب المعدة واللوزتين.
2:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، كما أنه يحتوى على الألياف الغذائية التى تدعم الجسم وتعزز الصحة.
3:يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.
4:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض، كما انه يساعد في علاج فقر الدم.
ورق العنب
5:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ويمنع نمو الورم ،وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.
6:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
7:يحتوى على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز صحة العظام وحمايتها من الهشاشة والكسور.
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