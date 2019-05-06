أيمن سالم يُقدِّم نصائح مُهمَّة لمُصابي الربو في رمضان

أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر في كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن الصيام له تأثير شديد على جسم الإنسان ومختلف أجهزته، ومنها الجهاز التنفسي لا سيما إذا كان الصيام لفترة طويلة تمتد إلى عدة أسابيع، وقد يحتمل الشخص العادي صيام يوم أو يومين لكنه سيشعر بالتأثير التراكمي للصيام في شكل إرهاق وتعب، وعدم القدرة على القيام بمجهود.

وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أن الصيام يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة مريض حساسية الصدر "الربو"، حيث يُحرم من المياه لفترة طويلة وبالتالي تتعرض أجهزة الجسم إلى الجفاف، وكذلك الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي حيث تتأثر بالجفاف وتستفز الأعصاب الموجودة بها.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الحالات الخفيفة المصابة بحساسية الصدر يمكنها تحمل شدة الصيام لفترات مختلفة، أما الحالات المتوسطة والشديدة فقد يحدث لها تدهور في حالتها الصحية ولا بد من الالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك قد تشتد الحالة لفترة أيام أو أسابيع.

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وشدد سالم، على ضرورة أن يلتزم مريض حساسية الشعب الهوائية المزمنة سواء كانت شديدة أو متوسطة أو خفيفة بالعلاج الدوائي والبخاخات في مواعيدها بانتظام، ونوه بأن مريض الحساسية الصدرية قد يلاحظ في حال الصيام بتدهور في شكل تزايد نوبات حادة من ضيق تنفس شديد ويمكن أن تستمر لفترة ساعات، وقد تصل إلى أزمة ربوية حادة مما يحتاج معه المريض إلى أكسجين وجلسة استنشاق موسعة للشعب الهوائية.

وصدرت فتوى من الأزهر الشريف قبل عدة سنوات بأن البخاخات بجميع أنواعها غير مفطرة للصائم فيمكن له أن يستعملها دون حرج.

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