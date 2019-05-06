شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى ..من السعودية كبسة وفطائر باللحم وشوربة الدجاج بالشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

اليوم الأول .. فطار من المطبخ السعودىالكبسة

من أشهر الأكلات شعبية فى السعودية وتتكون من الأرز البسمتى قليل السعرات الحرارية، واللحم أو الفراخ، مع مكسرات وزبيب والتى تعطى طاقة للجسم بعد صيام طويل.



الكبسة

فطائر باللحم

من أنواع المقبلات التى تتكون من عجين محشو بقطع اللحم المفروم، ثم تحمر فى الزيت، ولكنها تعطى سعرات حرارية كبيرة نتيجة الدهون بها.



فطائر باللحم

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شوربة الشوفان بالدجاج

من أنواع الشوربات التى تحتوى على الشوفان الذى يعطى إحساس بالشبع ومحتواه من الألياف التى تمنع الإمساك، بالإضافة إلى الحصول على كمية من البروتين من الدجاج .



شوربة الشوفان

حلو الحنينى

يتكون من التمر والدقيق والحبهان والزعفران الذى يعطى طاقة كبيرة لوجود التمر ضمن مكوناته