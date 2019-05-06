شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن 3 أمور إذا اجتمعت تُعجّل بوفاتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت نتائج دراسة جديدة من أن بيئة العمل المثيرة للتوتر، ونقص النوم، مع ارتفاع ضغط الدم يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب.

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ونصحت الدراسة من يعملون في وظائف تؤدي إلى التوتر والتعرض للضغوط إلى الحرص على النوم 7 ساعات يومياً، والحصول على إجازات دورية، واتباع تقنيات الاسترخاء وخفض التوتر.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ميونيخ، إذا كانت وظيفتك تضعك تحت ضغط التوتر طوال اليوم، ولم تستطع النوم ما يكفي، وتكرر الأمر لعدة سنوات يزداد خطر الوفاة المبكرة بسبب مرض قلبي.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من أشد الأخطار على صحة القلب، ويأتي على رأس قائمة المخاطر، فإذا أضيف إليه عوامل مثل الزيادة المستمرة في هرمون الكورتيزول بسبب التوتر والإجهاد بسبب نقص النوم، يتعرض القلب لضغوط قد تودي بالحياة.

وحثت توصيات الدراسة على الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات، وممارسة تقنيات خفض التوتر مثل التمارين الرياضية، والعمل على تحسين فرص الاستغراق في النوم.