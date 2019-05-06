إنفوجراف.. 7 فوائد للعصائر الطبيعية في رمضان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العصائر الطبيعية مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات
يحتاج الجسم إلى عصائر ومشروبات طبيعية تعوض السوائل التي فقدها أثناء الصيام، حيث تقي العصائر الطبيعية من الأمراض المختلفة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.
وتعتبر العصائر الطبيعية الخالية من السكر المصنع مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان؛ وتُسهم أيضا في ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار.
ومن أبرز المشروبات والعصائر الرمضانية التمر باللبن والكركديه والسوبيا والخروب ومشروب قمر الدين والتمر الهندي.
وهناك العديد من الفوائد الأخرى التي نتعرف عليها من خلال الإنفوجراف التالي:
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