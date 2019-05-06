كيف تتحكمين بوزنكِ في رمضان وتمنعين ازدياده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص ربات البيوت على تجهيز وإعداد ما لذ وطاب من المأكولات الرمضانية في أيام الصيام، ومنها الشرقية والغربية بالإضافة للحلويات والعصائر اللذيدة.

ورغم سعادة المرأة بمهاراتها العالية في الطبخ، إلا أنها تشعر بالدهشة أو "الانزعاج" عندما تنقضي أيام الشهر الفضيل، خصوصًا عندما تقف فوق الميزان وتشاهد المؤشر يقف عند ما يدل على اكتسابها عددًا من الكيلوغرامات الزائدة.

ولتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان، تتحدث اختصاصية التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى، مستندة إلى المصدرين الطبيين web med وlivestrong بالقول: "يعتبر الطعام وقودًا للطاقة يحتاجه الجسم للبقاء على قيد الحياة، حيثُ يتم حرق جزء من السعرات الحرارية الإجمالية من خلال هضم الطعام".

وتضيف، إلا أن الامتناع عن الطعام أو تناول القليل من الطعام يشجع الجسم على إبطاء عملية الأيض كآلية للبقاء على قيد الحياة، حيثُ إن الصيام يؤثر على آلية حرق السعرات الحرارية عند البدء بتناول الطعام؛ ما يؤدي إلى زيادة الوزن في نهاية المطاف.

نظام غذائي صحي

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وتوضح أبو عيسى أنه وفي فترة الصيام يستخدم الجسم الجلايكوجين المخزن في الكبد للطاقة، كما أن الصوديوم الموجود في الأطعمة يسبب احتباس السوائل؛ ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وعلى الرغم من زيادة الوزن من احتباس السوائل في الجسم، إلا أن الصيام قد يجعل الجسم يكتسب الدهون، إذ يمكن مواجهة زيادة الوزن في رمضان على المدى الطويل من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ويتضمن هذا النظام الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات والدهون الصحية، والتقليل أو تجنب تناول الأطعمة الدهنية السريعة أو المعالجة، فيعتاد الجسم على هذا النظام الصحي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الصيام وسيلة جيدة لإنقاص الوزن لقدرته على تقليل عملية الأيض.

وتلفت الأخصائية ولاء إلى أن الصيام لفترات طويلة قد يؤثر على صحة حالات معينة بما في ذلك الحامل، والمصابون بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن الصيام يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالمخاطر، فعند التقليل من كمية السعرات الحرارية بشكل كبير سوف يساهم ذلك في فقدان الوزن.

استشارة الطبيب

ويقول خبراء التغذية: إن الصيام وسيلة خطيرة محتملة، وليست فعالة بشكل خاص لإنقاص الوزن، حيثُ يمكن اتباع نظام غذائي على المدى الطويل يوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية 1200 سعرة حرارية والذي يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والألبان قليلة الدسم والبروتين والدهون الصحية، أما إذا كان الشخص غير مقتنع ويرغب بفقدان الوزن بسرعة فيجب عليه استشارة الطبيب.