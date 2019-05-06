إليكِ الأعراض المُبكرة لضُمور العضلات.. وكيفية حماية نفسكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصاب معظم النساء أو كلهن بضمور العضلات مع تقدم السن، لكن الفرق بين امرأة وأخرى هو في القدرة على ملاحظة الأعراض الخفيفة التي تتطور ببطء.

فقد عرضت دراسة طبية حديثة في مجلة "بابا ميل" الإلكترونية علامات التحذير الأكثر شيوعًا حول ضمور العضلات، والتي عليك عدم تجاهلها.

ألم وتصلب في العضلات

ضمور العضلات يسبب شعورًا بالضعف، فإذا كانت لديك مشاكل عند النهوض عن الكرسي أو بتسريح شعرك أو رفع شيء ما، فربما أنك تعانين من ضمور عضلي.

أما إذا لاحظت أيضًا انخفاض المرونة وآلامًا متكررة وتشنجات لفترات مطولة ترافق ضعف عضلات الذراعين والساقين ونحافتها، فهذا أمر يتطلب علاجًا طبيًا.

انحناء العمود الفقري

يجب أن تكون عضلاتك قوية بما يكفي لتثبيت عمودك الفقري بشكل مستقيم، ذلك أن الوقوف والجلوس بطريقة سيئة يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري إلى اليسار أو اليمين؛ ما سيؤدي إلى تغيير موضع الأعضاء الداخلية، ويمكن أن يكون لهذا المرض العديد من الآثار السلبية على صحتك، بما في ذلك الصداع وآلام الساقين.

مشاكل في التنفس

يمكن أن يؤثر ضعف العضلات التدريجي على عضلات الصدر، ورغم أنك قد لا تشعرين بضيق في التنفس، إلا أن بعض المشاكل ستشير إلى ضعف وظائف الجهاز التنفسي مثل الصداع والصعوبة في التركيز؛ فعضلات الصدر الضعيفة تجعل من الصعب عليك السعال، وأي عدوى بسيطة في الجهاز التنفسي يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي.

صعوبة في الكلام والمضغ والبلع

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ضمور العضلات يسبب مشاكل في الأكل والقدرة على مضغ الطعام وابتلاعه أو اختناق الصوت بعد تناول الطعام، وهذه الأعراض أكثر شيوعًا في أواسط العمر، كما أن هناك أعراضًا أخرى مثل التغير في نبرة الكلام وضمور عضلات الوجه والفك؛ وهو أمر يحتاج لعلاج طبي فوري.

مشاكل في القلب

أحد أشكال ضمور العضلات معروف باسم اعتلال عضلة القلب، وقد لا تكون له أعراض في مرحلة مبكرة، وبسببه لا يمكن لعضلة قلبك أن تعمل كما يفترض، وهذا هو السبب في أنك قد تعانين من بعض الأعراض مثل عدم انتظام ضربات القلب والإغماء والدوخة بمرور الوقت.

إعتام عدسة العين

يؤدي ضمور العضلات إلى مشاكل في العين، مثل الضعف في عضلاتها والإدماع وإعتام عدسة العين، الذي هو العلامة الأكثر شيوعًا لضمور العضلات، وهذا يؤدي عادة إلى رؤية ضبابية، وألوان باهتة، ومشكلة مع الأضواء الساطعة ومشاكل في الرؤية الليلية.

كيف يمكنك علاج ضمور العضلات؟

لا يوجد علاج لضمور العضلات، إلا أن بإمكانك القيام ببعض الأشياء البسيطة للحفاظ على قوة عضلاتك وصحتها، وأبرزها أن تمارسي التمرينات الرياضية بانتظام، فسوف يساعدك النشاط البدني على بناء العضلات بشكل طبيعي.

وعليك كذلك أن تتناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات E وD مثل سمك السلمون والسردين والجبن والبيض واللوز والأفوكادو والقرنبيط وزيت الزيتون، واستخدمي أيضًا مسحوق الكركم عند الطبخ فهو يساعد في منع هزال العضلات.