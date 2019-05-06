صحة ورشاقة

سماعات الأطفال الحديثة تقودهم لفقدان أسرع فى السمع مع التقدم فى العمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن سماعات الرأس التي يتم تسويقها للأطفال تتجاوز حدود الصوت المعلن عنها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، يحذر الخبراء من أن تعريضهم لهذه المستويات يمكن أن يترك الشباب يفقدون السمع عند 50 عاماً بدلاً من فقدانه عند بلوغ 70 عاماً كما هو متوقع.

قام الباحثون باختبار ستة سماعات - PuroSound و LilGadgets و Snuggly Rascals و Peppa Pig و JVC Tinphhones و Kidz Gear، وعند استخدامها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، فإن معظمها يرفع مستوى الصوت أعلى من المستويات المطالب بها.

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وتجاوزت جميعها الحد المعلن عنها بمقدار لا يقل عن ثلاثة ديسيبل عند توصيلها بجهاز كمبيوتر محمول أو الهاتف المحمول.

وقال خبير السمع الدكتور "مايكل ستون" ، من جامعة مانشستر ، إن الحجم الآمن لمستوى السمع للأطفال يبلغ حوالي 80 ديسيبل، وأعلى من ذلك يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى فقدان السمع مبكراً مقارنة بالآخرين.

 

 

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