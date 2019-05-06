شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الفحم كمضاد للأكسدة ضد السكتات الدماغية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أنه تم إيجاد طريقة لمنع بعض الحالات الطبية الخطيرة بواسطة تعزيز النظام المضاد للأكسدة الطبيعي في الجسم بجزيئات الفحم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، تؤثر الأحداث الصادمة، مثل إصابات الدماغ والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، على ملايين الأشخاص كل عام وقد تكون قاتلة، وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية ( السكتة الدماغية ) باعتبارها ثاني أكبر قاتل في العالم.

وكل هذه الحالات تنطوي على الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال جسدي بين مستويات الجذور الحرة ومضادات الأكسدة، حيث أنه في حالة إصابات الدماغ المؤلمة، يزداد عدد الجذور الحرة ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة، وربما اختلال وظيفي في الأعضاء.

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وأوضح العلماء من جامعة رايس في هيوستن ، تكساس ، ومركز تكساس للصحة والعلوم ، وكلية ماكغفرن الطبية في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن الفحم أفضل مضاد للاكسدة ويمكن أستخدامه للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف الباحثون أن الفحم يحتوى على مواد مضادة للأكسدة من النقاط الكمومية الجرافين (GQDs) التي استخرجها العلماء لأول مرة من الفحم المشترك في عام 2013، هذه النقاط الكمومية عبارة عن جسيمات شبه موصلة صغيرة يمكن للعلماء معالجتها بطرق معينة.