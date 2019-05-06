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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - كيف تجتازين الشهر التاسع من الحمل بسلام، هذا السؤال تجاوبنا عليه أخصائية النساء و الولادة الدكتورة ريهام خليل والتي تؤكد على أن الشهر التاسع من أهم شهور الحمل فهو شهر الولادة وهو شهر يكتمل به الجنين وكل يوم به مهم لصحة الأم و الجنين.
كيف تجتازين الشهر التاسع من الحمل بسلام:
• التغذية تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الأم و الجنين في كل مراحل الحمل وتزداد أهمية التغذية في الشهر التاسع لأن الأم تحتاج إلى عدد من العنصر الغذائية و الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم و الحديد وفيتامين د.
• شرب السوائل الكافية مهم للأم الحامل ويفضل التركيز على العصائر الطازجة الغير محلاة وعلى الأعشاب المفيدة للأم الحامل مثل الزنجبيل و البابونج.
• من المهم على الأم الحامل في الشهر التاسع أن تمتع عن تناول الأطعمة الدسمة والمالحة و المصنعة والأطعمة المحلاة والمشروبات الغازية و السكرية، فهي تسبب زيادة وزن واحتباس السوائل و تفقد الجسم الطاقة و النشاط.
• التقليل من مشروبات الكافين و الابتعاد عن المدخنين من أهم النصائح لاجتياز الشهر التاسع من الحمل بسلام.
• الراحة و النوم الجيد من أهم النصائح للأم الحامل في الشهر التاسع.
• المشي اليومي دون إجهاد مهم لتسهيل عملية الولادة ولتحسين لياقة الأم وتنشيط الجسم وتحريك الدورة الدموية.
• محاولة تجنب أي أمور تسبب التوتر وتخلق نوعا من الضغوط النفسية، وممارسة تمارين التنفس والتأمل تساعد في التغلب على ذلك.
• الاستحمام بالماء الدافئ وعمل جلسات مساج وتدليك تخفف من آلام الحمل وتهيأ الجسم للولادة.
• يمكن ممارسة بعض التمارين التي تساعد على الولادة ويفضل استشارة الطبيب قبل تنفيذها وهي مثل تمارين كيجل والركوع و القرفصاء.
وأخيرا و الأهم وحتى تجتازين الشهر التاسع من الحمل بسلام من المهم معرفة علامات الولادة وتحضير حقيبة الولادة و الواصل بشكل مستمر مع الطبيب المتابع.
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