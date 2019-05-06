شكرا لقرائتكم خبر عن صداع أول يوم رمضان.. «النمر» يوضح الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إن صداع أول يوم في شهر رمضان المعظم حالة طبية معروفة يزيدها طول ساعات الصيام.
وأضاف النمر في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على موقع تويتر، أن من أسباب زيادة الصداع أول يوم في رمضان إدمان القهوة والتدخين، إضافة إلى قلة النوم وهبوط السكر والجفاف، فضلاً عن أنه يصيب خصوصاً من يعانون عادة من الصداع النصفي.
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