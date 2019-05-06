شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات مضرة في شهر الصيام.. تجنبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - في شهر رمضان يتغير نمط الحياة المتّبع بشكل تام، ولا بد من العمل عندها على التأقلم تدريجاً، والاعتياد على النمط الجديد شيئاً فشيئاً.

اختصاصية التغذية، أدال عردات، تسلّط الضوء على العادات الـ 10 الأبرز الخاطئة في رمضان، فتشدّد على أهمية تصحيحها، تجنباً للنتائج السلبيّة الناتجة عنها، في هذه السطور:

1. تناول المشروبات الغازية في موعد الإفطار

يحاول كثيرٌ من الناس التغلُّب على الإحساس بالعطش في موعد الإفطار، نتيجة الانقطاع عن الشرب خلال النهار في ساعات الصيام، بتناول المشروبات الغازية في موعد الإفطار. هذه من الأخطاء الشائعة التي ينصح بتجنبها، لأن هذه المشروبات تسبب حكماً الغازات، إلى جانب أنها تزيد من الإحساس بالعطش، بعكس الاعتقاد السائد، ولا تساعد على الارتواء. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المشروبات لا تساعد على الهضم، بل تتسبَّب في عسر الهضم.

2. الاعتماد على شهر رمضان لإنقاص الوزن

قد يكون من الممكن لمن يسعى إلى خفض وزنه قبل شهر الصيام، أن يتابع نظامه الغذائي المتوازن أو حميته خلال الشهر الفضيل، من أجل الحفاظ على ثبات الوزن. لكن، من الخطأ الاتّكال على شهر رمضان كفرصة لخفض الوزن، والبدء باتباع حمية، سعياً إلى تحقيق هذا الهدف.

3. الإفراط في تناول الملح في الأكل

أكثر من أي وقت آخر، يجب الحرص على الحد من تناول الملح في شهر رمضان. إذ يؤدي الإفراط في تناوله إلى انحباس السوائل في الجسم، الأمر الذي يؤدّي إلى الإرهاق وارتفاع ضغط الدم.

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4. الإكثار من تناول السكريات

نتيجة الشعور بالحرمان طوال ساعات طويلة من الصيام، يتم الاتجاه غالباً إلى الإكثار من تناول السكريات في موعد الإفطار وبعده. إضافة إلى زيادة الوزن الناتجة عنها، تسبب السكريات الكسل، وسرعان ما يعود الشعور بالجوع، لأنها لا تؤمن إحساساً بالشبع لفترات طويلة. لذلك، ينصح بالحد من تناولها، والتركيز على الأطعمة الغنية بالمكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل خاص في رمضان، وتلك الغنية بالألياف، لاعتبارها تعطي إحساساً بالشبع لفترة أطول.

5. الاعتماد على وجبة كبيرة في موعد الإفطار

بعد الامتناع عن الأكل طوال النهار في ساعات الصيام الطويلة، يفرط كثر في الأكل في موعد الإفطار بسبب الشعور بالحرمان، مما يسبّب عسراً في الهضم، وزيادة الوزن، ومشاكل صحية أخرى شائعة في رمضان. وينصح بالحرص على الأكل تدريجاً وبكميات خفيفة، بدءاً بالتمر والماء والحساء والفتوش، إلى أن يرتاح الجسم، ويتم تناول الطبق الرئيسي.

6. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون

صحيح أن النظام الغذائي الغني بالدهون مضر في كل الأوقات. لكن نتائجه السلبية تكون أكثر في شهر رمضان. فتنتج عنه، إضافة إلى زيادة الوزن، مشاكل صحية كثيرة منها عسر الهضم والحرقة وغيرهما من المشاكل التي تزيد في رمضان.

7. شرب الماء البارد مباشرة في موعد الإفطار

يتسبب ذلك أولاً في تقليل الشهية، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل في المعدة.

8. شرب الشاي مباشرةً بعد الإفطار

مما يحد من امتصاص الكالسيوم والحديد من الغذاء. لذلك من الأفضل تناول الإفطار وشرب الشاي في فترات متباعدة.