عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان تطالبن بإلغاء "نظام الكفيل"

بيروت - لايف ستايل
نظمت المئات من عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، تظاهرة وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدين أنه يعرضهن للانتهاكات من قبل مخدوميهم. وحملت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "لا للعبودية ونعم للعدل" و"أوقفوا الكفالة".
ولاتخضع العمالة المنزلية في لبنان لقوانين العمل، ويحصلن على حق الإقامة في البلاد عبر كفالة مخدومهم. وتقول المتظاهرات، ومعظمهن عاملات منازل من إثيوبيا والفلبين وسريلانكا، إنهن كثيرا ما يتعرضن لاعتداءات جسدية والتعنيف والإساءة اللفظية وسوء التعامل والحرمان من الطعام.
وقالت عاملة منزل من إثيوبيا تدعى دوزوسيساني، 29 عاما، لوكالة فرانس برس "نريد إلغاء نظام الكفالة. بعض العاملات سجينات في المنازل وبجب أن يحصلن على أيام عطلة".
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واستحدثت وزارة العمل اللبنانية عقدا موحدا للعمالة المنزلية في البلاد عام 2009، ولكنه مكتوب باللغة العربية، التي لا يستطعن قراءتها. ويتهم النشطاء السلطات بعدم الجدية في التحقيق فب مزاعم تعرض العمالة المنزلية لانتهاكات وإساءات.
ويوجد في لبنان أكثر من ربع مليون عاملة منزل أجنبية، يعملن كخادمات ومربيات وجليسات للمرضى. ودعت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي لبنان لوضع حد لما أسمته نظام الكفالة "المسيء"، وأن تغير قانون العمل ليوفر بعض الحماية للعمالة المنزلية.
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