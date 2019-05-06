مصطفى مدبولي يُتابع تكليفات الرئيس السيسي خلال لقائه هالة زايد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الخاص بعدد من ملفات العمل، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى ملفات التعاون مع لبنان الشقيق في مجال الصحة والدواء، وذلك في إطار المتابعة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في لبنان أخيرا.



وأكدت الوزيرة أنه في ما يخص التعاون مع لبنان تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم، سيتم عرضها على الجانب اللبناني خلال أيام، للتوصل إلى صيغة متفق عليها من الجانبين، وفي ما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس بعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي»، والعمل على زيادة الدعم الموجه لدول أفريقيا في مجال الصحة، استعرضت الوزيرة تقارير حول الزيارات التنسيقية التي تمت لكل من دول السودان وتشاد والصومال وإثيوبيا وجيبوتي، للوقوف على الاحتياجات الملحة في مجال الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على توفير مقار في 14 دولة أفريقية، لإتاحة الخدمات الصحية والعلاج لمواطنيها.



وأوضحت أنه تم القيام بزيارة عدد من المستشفيات لوضع تصور لمحاور الدعم، ففي دولة تشاد تم زيارة مستشفى «إنجامينا» المركزي، وتضمنت الإجراءات استحداث وحدة للغسيل الكلوي، تضم 15 جهازا، ووحدة لمعالجة المياه، وجهازا لتحليل المياه، وجهاز موجات فوق صوتية، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، تم التنسيق لإيفاد فريق لعلاج مرضى فيروس «سي» لتقديم العلاج للمرضى وتدريب الكوادر على طرق العلاج وصرف الدواء وجمع البيانات، مع استقدام أحد الأطباء وفنيي تحاليل لتلقي التدريب في معهد الكبد، وتوفير جهاز PCR.

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وأوضحت الوزيرة أنه تم بدء العمل في 5 مستشفيات بالسودان، وإرسال فرق طبية لتنفيذ مبادرة الرئيس، وإرسال 5000 جرعة لعلاج الحالات المعروفة بالفعل، وفي إثيوبيا أوضحت الوزيرة أنه تم توفير جهاز PCR، لمستشفى «سان بول» ومستشفى «بلاك ليون»، وتدريب أطقم العمل في إطار نقل التجربة المصرية في المسح، مع توفير 50 ألف جرعة دواء بشكل مبدئي.

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