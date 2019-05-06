شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول يوم صيام.. كيف تحافظ على معدتك من عسر الهضم والإحساس بالتخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير أنه سيتناول السفرة بأكملها بعد صيام أول أيام شهررمضان، وقد يتبع البعض أساليب خاطئة فى تناول الطعام مما يصيبه بعسر الهضم والانتفاخ وعدم القدرة على التنفس.

ووفقا لتقرير موقع " food.ndtv" فخلال الموجه الحارة لا ينصح بشرب دفعات كبيرة من المياه المثلجة خاصة على المعدة الفارغة لأنها تتسبب فى حدوث تقلصات بالمعدة بعد فترة صيام تمتد إلى 15 ساعة، وهوما يسبب الشعور بالألم عند الانتهاء من كوب المياه، ولكن ينصح خبراء التغذية بشرب المياه الفارتة على دفعات حتى لا تؤذى جدار المعدة وتجنب الألم.



نصائح لتجنب الحموضة وعسر الهضم

Advertisements

وفقا للتقرير أطباء التغذية العلاجية ينصحون دائما باتباع بعض من النصائح التالية قد يساعد على إراحة المعدة وتتمثل فى :