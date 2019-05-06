فى أول يوم صيام.. كيف تحافظ على معدتك من عسر الهضم والإحساس بالتخمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير أنه سيتناول السفرة بأكملها بعد صيام أول أيام شهررمضان، وقد يتبع البعض أساليب خاطئة فى تناول الطعام مما يصيبه بعسر الهضم والانتفاخ وعدم القدرة على التنفس.
ووفقا لتقرير موقع " food.ndtv" فخلال الموجه الحارة لا ينصح بشرب دفعات كبيرة من المياه المثلجة خاصة على المعدة الفارغة لأنها تتسبب فى حدوث تقلصات بالمعدة بعد فترة صيام تمتد إلى 15 ساعة، وهوما يسبب الشعور بالألم عند الانتهاء من كوب المياه، ولكن ينصح خبراء التغذية بشرب المياه الفارتة على دفعات حتى لا تؤذى جدار المعدة وتجنب الألم.
نصائح لتجنب الحموضة وعسر الهضم
وفقا للتقرير أطباء التغذية العلاجية ينصحون دائما باتباع بعض من النصائح التالية قد يساعد على إراحة المعدة وتتمثل فى :
- المداومة خلال الـ 30 يوم على الإفطارعلى التمر مع كوب من الماء والانتظار 5 دقائق.
- البدء بطبق الشوربة لإخطار المعدة بدخول الطعام.
- تجنب تناول الكثير من الأكلات الحارة والمليئة بالتوابل.
- خلال الموجات الحارة يجب التقليل من الأطعمة المقلية والتى تزيد من حرارة الجسم والتسبب فى حرقة المعدة.
- عدم البدء بشرب مشروبات الكافيين مثل الشاى والقهوة على معدة فارغة لتجنب القرح.
- يجب تقسيم الوجبات على مراحل حيث يتم تناول جزء صغير وبعد ساعتين يمكن إكمال باقى الوجبة لتجنب الشعور بالتخمة والصداع.
- وضع أطباق جانبية من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على الألياف لتجنب عسرالهضم.
- تناول كميات قليلة من الطعام لتجنب الحموضة.
- تقليل كميات الحلويات خاصة أول يوم رمضان لتجنب ارتفاع معدلات السكر والتى تسبب الشعور بالجوع على الرغم من امتلاء المعدة.
- الدواجن الدسمة يجب نزع الدهون من عليها لأنها تسبب حموضة المعدة
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