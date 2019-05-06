شكرا لقرائتكم خبر عن فى السحور .. ركز على الزبادى والخيار والبطيخ وابعد عن القهوة والمالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير النظام الغذائى فى شهر رمضان بشكل جذرى، حيث يتناول الجميع وجبتى الإفطار و السحور فقط، وتعد هاتان الوجباتان جزءً أساسيًا من الصيام.

ومع قدوم شهر رمضان فى بداية الأجواء الحارة، يجب التأكيد على أهمية وجبة السحور التى تعطى الطاقة لباقى اليوم، ويجب أن تتكون من أطعمة ومشروبات تساعد على تجنب العطش، ويعرض تقرير مجلة " khaleejtimes" فى التقرير التالى أهم العناصر التى تحتوى عليها وجبة السحور.



الصيام

الأطعمة التى يجب تناولها أثناء السحور

أولا: الأغذية الغنية بالبروتين:

مثل البيض هو غنى بالبروتينات والمواد المشبعة التى تعطيك طاقة لباقى اليوم.



البيض

ثانيا: الأطعمة الغنية بالألياف:

وجبة الشوفان غنية بالألياف ووجبة مثالية يحتاجها جسمك أثناء السحور، حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان إلى جل فى المعدة وتبطئ عملية الهضم، مما يساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم والجلوكوز فى الدم، وهو ما يجعله وجبة مثالياً للحفاظ على نشاطك خلال الصوم.



اطعمة تحتوى على الياف

ثالثا: الأغذية الغنية بالكالسيوم والفيتامين:

منتجات الألبان مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، كوب واحد من اللبن الزبادى يتكون من 85٪ ماء، أو مشروب حليب الفانيليا والعسل لتعطيك شعور بالشبع والرطبة طوال اليوم.

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رابعا: الخضروات والفاكهة التى تحتوى على الماء:

مثل الخيار والبطيخ والشمام وغيرها من الخضروات والفاكهة التى تعطيك احتياجك من المياه طوال اليوم.



بطيخ



القهوة

أطعمة تجنب تناولها على السحور

المشروبات التى تحتوى على الكافيين:



تحتوى القهوة على مادة الكافيين التى تؤدى إلى الأرق، بالإضافة إلى ذلك تعمل على إدرار البول وتشعرك بالعطش طوال اليوم.



ابعد عن الاطعمة المالحة

الطعام المالح:



عدم التوازن فى مستويات الصوديوم فى جسمك يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب المكسرات المملحة والمخللات والأطعمة التى تحتوى على صلصة الصويا والأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الملح.



الحلويات فى رمضان

الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة:



هذه الأطعمة تدوم فقط من 3 إلى 4 ساعات وهى منخفضة العناصر الغذائية الأساسية مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والكرواسان.