شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. فوائد تناول التمر على الريق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول التمر على الريق من العادات الأساسية للإفطار فى رمضان، وهناك العديد من الدراسات التى تثبت أن تناول التمر على معدة فارغة له العديد من الفوائد.

وخلال هذا الفيديو سنتعرف على مجموعة من هذه الفوائد وفقا لموقع "boldsky".

فوائد تناول التمر على الريق

-يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يساهم فى تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه.

-الحد من تكوين الحصوات الكلوية.

-تنظيم نسبة السكر فى الدم والحد من ارتفاعه.

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- مفيد لصحة القلب ويساهم بشكل كبير فى تحسن أدائه والحد من الأمراض المتعلقة به.

- يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه.

- يحافظ على صحة العظام ويحميك من التعرض للكسور

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم .

- يمد الجسم بالطاقة مما يحافظ على نشاطك وحيويتك.