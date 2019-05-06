شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على الموجة الحارة فى أول يوم رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة حارة تصل ذروتها أول يوم رمضان، حيث ترتفع الحرارة عن معدلاتها 5 – 6 درجات، ويمكنك اتباع مجموعة من النصائح الطبية لتساعدك على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة أثناء الصيام، فهناك مجموعة من الخطوات وفقا لموقع الحكومة الاسترالية و NHS البريطانى يمكنك اتباعها للتغلب على الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة وهذه الخطوات هى:

- أغلق النوافذ وغطى الستائر فى منزلك، عندما تكون الأجواء أكثر سخونة في الخارج.

-حاول عدم الخروج من منزلك فى الشمس قدر الإمكان لتتجنب التعرض للشمس وفقدان السوائل.

-حافظ على برودة المنزل باستخدام الظلال أو المواد العاكسة خارج النوافذ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فاستخدم الستائر ذات الألوان الفاتحة واحتفظ بها مغلقة (الستائر المعدنية والستائر الداكنة يمكن أن تجعل الغرفة أكثر سخونة).

-الاستحمام بالماء البارد.

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-اشرب الكثير من الماء والسوائل فى السحور وبعد الإفطار وحاول التقليل من القهوة والشاى، لأن هذه المشروبات تفقدك السوائل الطبيعية فى جسمك.



الموجة الحارة

-ارتدى الملابس الفضفاضة والقطنية والفاتحة مع قبعة على رأسك أو شمسية ونظارة شمسية إذا خرجت إلى الشارع.

-حاول البقاء بعيداً عن الشمس.

-ضعي مناشف مبللة على ذراعيك أو رقبتك أو ضع قدميك في ماء بارد.

-قلل من النشاط البدني، وقم بجميع الأعمال المنزلية في الصباح الباكر عندما يكون الجو باردًا.