لا تتناول هذه المشروبات عند الإفطار لتجنب المشكلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في شهر رمضان المبارك يتبع البعض العادات الخاطئة، ومن أبرزها الإكثار من تناول المشروبات والعصائر الغنية بالسكر، والتي تتسبب في بعض المخاطر التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع " webmed" -العصائر سريعة التحضير.. -العصائر سريعة التحضير.. تحتوي على مكسبات الطعام ونسبة عالية من السكر وهذا يتسبب في ارتفاع إنزيمات الكلى وضعف الجهاز المناعي بالجسم وارتفاع نسبة السكر في الدم وبالطبع هذا خطر على مريض السكر. -المياه الغازية.. -المياه الغازية.. من أبرز الاخطاء التي يقوم البعض باتباعها هي تناول المشروبات المياه الغازية علي معدة فارغة، وهذا يتسبب في هشاشة العظام والتعرض للفشل الكلوي وارتفاع نسبة السكر بالدم. Advertisements -العصائر المعلبة.. -العصائر المعلبة.. تحتوي علي نسبة عالية من السكر، وهذا يتسبب في تعرضك للكثير من الشماكل الصحية وأبرزها ارتفاع نسبة السكر في الدم. -التمر الهندي السريع.. -التمر الهندي السريع.. يعشقه الكثيرون ويسعون لتناوله بكثرة، وهذا يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لأنه غير صحى ويمكن استبداله بالتمر الهندي الطبيعي. واخيرا نصح التقرير بتناول المشروبات الطبيعية المصنوعة في المنزل والتي تساهم بشكل كبير في إمداد جسم بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها دون إضافة السكر عليها.

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