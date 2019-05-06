شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. شاى الريحان والشمر لعلاج الحموضة بعد الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة من أكثر الأعراض الشائعة بعد الإفطار فى شهر رمضان، وتحدث الحموضة عندما يكون هناك إفراز مفرط للأحماض فى الغدد بالمعدة، مما ينتج عنه الغازات ورائحة الفم الكريهة وألم المعدة وأعراض أخرى، وتنتج الحموضة عن تناول وجبة ثقيلة أو الأطعمة الغنية بالتوابل بدون أى تمهيد للمعدة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الريحان والشمر لعلاج الحموضة بعد الإفطار فى رمضان.



شاى الريحان

وصفة شاى الريحان لعلاج الحموضة

أوراق الريحان يمكن أن تمنحك الخصائص المهدئة والمريحة للمعدة وتخلصك فوراً من الحموضة، تناول بعض أوراق الريحان أو أغلى أوراق الريحان فى 3-4 كوب من الماء واتركها على نار خفيفة لبضع دقائق ثم أشربه لتخفيف الحموضة.



شاى الشمر

وصفة شاى الشمر لعلاج الحموضة

تناول شاى الشمر بعد أى وجبة يمنع حموضة المعدة، لما له من فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمى ويساعد فى علاج عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور.

شاى الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص هضمية ومضادة للالتهابات ويساعد فى تحييد أحماض المعدة، يمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج، أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم.