نينا كروكر أوّل امرأة تخدم في سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية

جرى اختيار "نينا كروكر" كأول امرأة تخدم في سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى منذ 359 عاما في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "نينا كروكر" التي تبلغ من العمر 29 عاما، هي أول امرأة في التاريخ يجري تعيينها في سلاح فرسان النخبة.

يذكر أن سلاح الفرسان الذي انضمت له "كروكر" يتكون من حراس الحياة والبلوز والرويالز، وهما الفوجان الأوليان في الجيش البريطاني، وستكون الفارسة "كروكر" عضوا في حرس الحياة للملكة، وستكلف أيضا بحماية المساكن الملكية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأحداث الملكية من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف، حسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

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وأكدت "نينا كروكر" في حديثها للصحيفة البريطانية، أن تعيينها في السلاح يدل على أن "الفتيات يتمتعن بنفس مقدرة الرجال"، وأضافت: "دائما كنت أشعر أنني واحدة من أولئك الفرسان وشرف لي أن أكون ضمن حراس الملكة"، ومن المقرر أن تلتقي "كروكر" الملكة إليزابيث الثانية في نهاية هذا الأسبوع أثناء انعقاد المباراة النهائية في مسابقة كأس الأميرة إليزابيث المرموقة، وفقا لما ذكرته "التايمز".

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