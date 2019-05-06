شكرا لقرائتكم خبر عن للحب أوجه أخرى.. تعرف على الأضرار الصحية للحب الفاشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحب من المشاعر الجيدة التى يشعر بها الشخص، ولكن عند التعرض للصدمات النفسية، أو التعرض للحب الفاشل يتعرض جسم الإنسان للعديد من المشاكل النفسية التى تؤثر على صحته، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع " medicalnewstoday".

وأشار التقرير إلى أن كل شىء فى الحياة له تأثير سلبى على الصحة العامة، وأيضا ينطبق هذا الأمر على الحب السيئ، ولهذا قدم التقرير التأثير السلبى للحب، ومنها:

الحب هو شعور قوى ويمكن أن يجعلك تشعر كما لو كنت تطير فى الهواء، ولكن فى حالة قصة الحب الفاشلة أو بدون مقابل يمكن أن تصاب بمشاعر سلبية عديدة ويدفعك إلى الإصابة بالاكتئاب الشديد.

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يُعرف الحب أنه يسبب التوتر خاصة خلال اللحظات البدائية أو الأولية من العلاقة، ونجد أن الشعور بالضغط النفسى ومحاولات الشخص فى التكيف مع الشخص الآخر هما الخيار الأفضل لتجنب المشاكل ولكن هذا الضغط النفسى الشديد الذى يمر به الشخص تكون بمثابة الإجهاد الشديد.

ينتحر العديد من الشباب والشابات بسبب الحب، نعم فعند التعرض لصدمة نفسية وعصبية يصاب الشخص باليأس وعدم القدرة على التحدث من الأمور التى تسبب فى الكثير من المشاكل النفسية المؤدية للانتحار هروبا من كم المشاعر السبية التى يمر بها الشخص.

آلام فى القلب، هذا ما يشعر به الشخص الذى يشعر بالصدمة من الحب، وهذا الأمر قد يتسبب فى إصابته بالجلطات أو الذبحات الصدرية فالحزن له تأثير مباشر على القلب.