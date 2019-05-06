شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أضرار الشمس على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من فوائد الشمس كونها المصدر الأول لفيتامين د إلا أن لها أيضا أضرار، منها التهاب البشرة الذى قد يتطور إلى أنواع من السرطان.

ويمكن أن تؤثر الأشعة فوق البنفسجية من الشمس (UV)على الجلد بعدد من الطرق السلبية.

وسفع الشمس وفقا لتقرير موقع " skincancer" هو أحد أنواع الضرر التى تصيب البشرة، وهو سواد الجلد الذى يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس، أما حروق الشمس فهى عبارة عن حروق حرارية تمس الطبقة الخارجية من الجلد بعد التعرض الطويل لأشعة فوق البنفسجية.

أما حروق الشمس من الدرجة الأولى فهى شكل أكثر اعتدالًا حيث يحمر الجلد وقد يتألم المصاب عند لمسه.

ويمكن أن تؤدى حروق الشمس من الدرجة الثانية إلى ظهور تقرحات فى الجلد وتلف الأنسجة العميقة، كما أن جود حروق الشمس أثناء الطفولة أو المراهقة يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بسرطان الجلد فى وقت لاحق من الحياة.

أضرار الشمس على الجلد

التعرض المفرط لضوء الشمس فوق البنفسجى يمكن أن يؤدى أيضًا إلى سرطان الجلد.

النمش

أول أضرار الشمس على البشرة تتمثل فى تكوين النمش وهو عبارة عن بقع مسطحة ودائرية تكون عادة صغيرة الحجم وذات لون بني أو بيج، وعادة ما تتطور في مجموعات على مناطق الجسم التي تتعرض بانتظام لأشعة الشمس ، مثل الوجه والساعدين.



الكلف من اضرار الشمس على البشرة

الكلف

هو تغير لون الجلد الذى يحدث عادة على الجبهة أو الخدين أو الأنف أو الذقن أو الشفة العليا، في كثير من الأحيان يكون الكلف موحد ومتماثل على طول جانبي الوجه.

يجب أن يحرص الأفراد المصابون بالكلف على حماية آمنة من أشعة الشمس ، لأن التعرض الإضافي للأشعة فوق البنفسجية سيؤدى إلى تفاقم الحالة، ويمكن علاج الكلف بالعلاج الموضعى لتفتيح البشرة أو التقشير الكيميائي أو الكشط الجلدي.

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القرنية الشعاعية (AKs)

عبارة عن بقع ملونة أو متقشرة أو حمراء أو بنية اللون على الجلد ناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، وهى شائعة لدى الأفراد الذين يعانون من لون البشرة الفاتح والشعر الأحمر أو الأشقر.



اضرار الشمس على البشرة

سرطان الخلايا القاعدية

سرطان الخلايا القاعدية هو أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا، عادة لا يهدد الحياة ونادراً ما ينتشر، لأنه ينمو ببطء شديد، وقد يظهر سرطان الخلايا القاعدية في نواح كثيرة ، وأكثرها شيوعًا هي البثور التي لن تزول ، أو البقع التى تنزف عند غسل وجهك .

سرطان الخلايا الحرشفية

سرطان الخلايا الحرشفية هو ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، كما أنه نادرًا ما يهدد الحياة ويمكن علاجه بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرًا، وغالبًا ما يحدث على الرأس أو الوجه أو الأذنين أو اليدين ويمكن أن يتراوح حجمه من بضعة ملليمترات إلى بضعة سنتيمترات في القطر.



كيفية منع اضرار الشمس على البشرة

كيفية منع أضرار الشمس على البشرة

أفضل طريقة لتجنب تلف الجلد من الشمس هى:

- الحماية المناسبة ضد أشعة الشمس كل يوم، وهذا يعني دائمًا وضع واقى من الشمس واسع الحماية يعمل بتقنية SPF (حتى في الأيام الملبدة بالغيوم).

-تجنب خلع الملابس وإظهار أجزاء من الجسم في الهواء الطلق خلال ساعات الأشعة فوق البنفسجية .

-ارتداء ملابس مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.