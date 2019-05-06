اكتشاف عقار جديد يُمهد لنهاية مرض "الإيدز"

توصل باحثون بريطانيون إلى ابتكار عقاقير جديدة مضادة لفيروس "الإيدز" قد تكون تمهيدًا للقضاء عليه، في إطار المساعي العلمية المستمرة لوضع نهاية لهذا المرض الخطير.

وذكرت مصادر إعلامية أنَّ التجارب التي أجريت على ألف مُصاب بهذا المرض في مختلف أنحاء أوروبا، توصلت إلى مضاد يمنع نمو الفيروس، أو يجعله يتباطأ، وهذه خطوة قد تُمهد لاكتشاف آخر يجعل نهاية لهذا المرض المعدي الخطير.

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وخلصت الدراسة إلى أنَّ العقاقير التي تم التوصل إليها قادرة على منع انتقال الفيروس عن طريق الجنس.

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وقد أثبتت إحصائيات سنة 2017 أن ما يقرب من 40 مليون شخص حول العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وأن 21.7 مليون منهم فقط يتلقون العلاج المضاد للفيروسات.

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